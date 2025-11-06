Cerrar X
katia_iztel_arbitra_mejor_cfa8df6532
Deportes

Nominan a Katia Itzel García a mejor árbitra del mundo

La mexicana Katia Itzel García fue incluida por la IFFHS entre las 20 finalistas al Premio a Mejor Árbitra del Mundo 2025

  • 06
  • Noviembre
    2025

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) dio a conocer a las 20 finalistas al Premio a Mejor Árbitra del Mundo, donde figura la mexicana Katia Itzel García Mendoza, quien consolida su posición como una de las silbantes más destacadas del futbol actual.

En 2024, García fue reconocida como la sexta mejor árbitra del planeta, y en este 2025 vuelve a integrar la élite mundial, a la espera de la clasificación definitiva que se publicará después del 10 de diciembre.

Una carrera marcada por logros internacionales

Desde que obtuvo su Gafete FIFA en 2019, Katia Itzel ha participado en competencias de primer nivel, incluyendo la Copa Mundial Femenina 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

En México, ha dirigido partidos en la Liga MX Varonil y Femenil, así como finales del torneo femenil, destacando por su precisión técnica y liderazgo en el campo.

En 2025, hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido varonil de Copa Oro, un hecho que marcó un antes y un después en el arbitraje nacional.

Su excelencia le valió el Premio Nacional del Deporte 2024, uno de los máximos reconocimientos otorgados en México.

Además, García combina su carrera deportiva con la formación académica: es egresada en Ciencias Políticas por la UNAM y actualmente estudia Derecho en modalidad abierta.

La votación de la IFFHS, integrada por representantes de 120 países, definirá a la mejor árbitra del mundo en 2025.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_tarjetas_de_credito_dc1e89f57e
Aficionados en el Mundial se endeudarán hasta por $50,000 pesos
deportes_perfil_tigre_0c99495191
Lanzan un libro con ‘Perfil Tigre’: 50 leyendas felinas
Rayados_a6a841767b
Rayados se quedaría sin estadio para la Liguilla por el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

auxilio_vial_guadalupe_6f6f0eb199
Auxilio vial de Guadalupe ha apoyado a más de 300 automovilistas
clases_frio_52b05d076b
Llama Gobierno de México a extremar precauciones por frente frío
E_R_Ck_SUVQAA_Ib_NP_feea0f796c
Vesia no jugó la Serie Mundial con Dodgers por muerte de su hija
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×