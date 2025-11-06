Nominan a Katia Itzel García a mejor árbitra del mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) dio a conocer a las 20 finalistas al Premio a Mejor Árbitra del Mundo, donde figura la mexicana Katia Itzel García Mendoza, quien consolida su posición como una de las silbantes más destacadas del futbol actual.

En 2024, García fue reconocida como la sexta mejor árbitra del planeta, y en este 2025 vuelve a integrar la élite mundial, a la espera de la clasificación definitiva que se publicará después del 10 de diciembre.

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) dio a conocer la lista de las 20 árbitras nominadas al premio como Mejor Árbitra del Mundo, donde destacamos la presencia de la mexicana Katia Itzel García. 👏🏻 pic.twitter.com/1PX6aEOYBF — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) November 6, 2025

Una carrera marcada por logros internacionales

Desde que obtuvo su Gafete FIFA en 2019, Katia Itzel ha participado en competencias de primer nivel, incluyendo la Copa Mundial Femenina 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

En México, ha dirigido partidos en la Liga MX Varonil y Femenil, así como finales del torneo femenil, destacando por su precisión técnica y liderazgo en el campo.

En 2025, hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido varonil de Copa Oro, un hecho que marcó un antes y un después en el arbitraje nacional.

Su excelencia le valió el Premio Nacional del Deporte 2024, uno de los máximos reconocimientos otorgados en México.

Además, García combina su carrera deportiva con la formación académica: es egresada en Ciencias Políticas por la UNAM y actualmente estudia Derecho en modalidad abierta.

La votación de la IFFHS, integrada por representantes de 120 países, definirá a la mejor árbitra del mundo en 2025.

