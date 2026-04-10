Reporta Gobierno avance de 1,828 canchas rumbo al Mundial 2026

El Gobierno de México informó que ya hay 1,828 canchas construidas, rehabilitadas o en proceso de un total de 3,979 comprometidas en todo el país, como parte de la estrategia para acercar el futbol a la población rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que estos trabajos forman parte de un esfuerzo coordinado entre dependencias federales, estados y municipios.

“Los compromisos son tres mil 979 canchas nuevas u otras reconstruidas y mil 828 son las que ya están avanzadas o están en proceso”, explicó.

Nuevo León, entre los estados con mayor participación

Dentro del programa, algunas entidades destacan por el número de espacios comprometidos. Tal es el caso de Nuevo León, donde se contemplan 550 canchas, lo que lo posiciona como uno de los estados con mayor participación en esta estrategia nacional.

La funcionaria señaló que distintas instituciones participan en el proyecto. Entre ellas, la Secretaría de Turismo con 86 canchas, la Secretaría de Bienestar con 448 y la Sedatu con mil 200 espacios construidos o rehabilitados.

A esto se suma el trabajo de los gobiernos estatales en las 32 entidades, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que contempla 50 nuevas canchas.

“Todos los gobiernos de los estados… están participando también con mucho entusiasmo”, afirmó.

Rodríguez destacó que, por instrucción presidencial, se mantiene un seguimiento puntual de cada obra para garantizar su correcta ejecución.

“Estamos cuidando el avance de cada uno, recibiendo el reporte, la foto, la ubicación para que todo esté de manera muy clara y transparente”, indicó.

Murales y recuperación del espacio público

Además de las canchas, el programa incluye la creación de murales en distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer el sentido comunitario y la identidad en torno al Mundial.

“Ya se están viendo en todo el país nuevos murales con la referencia del mundial social”, agregó.

Cabe señalar que dicho proyecto busca que el Mundial no solo sea un evento deportivo, sino una plataforma de integración social, recuperación de espacios públicos y promoción del deporte en comunidades.

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