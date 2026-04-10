Encuentran un manatí sin vida en el río Coatzacoalcos

Autoridades atendieron el varamiento de un manatí sin vida en el río Coatzacoalcos, a la altura de Villa Allende, en Veracruz, lo que activó un operativo conjunto para el manejo del ejemplar y la investigación de las causas de su muerte.

En el operativo participaron la Profepa, la Subdirección de Protección Civil y la Policía Estatal de Coatzacoalcos, quienes realizaron el aseguramiento y traslado del animal para su análisis correspondiente.

¿Qué reveló la necropsia del manatí?

El ejemplar, con un peso aproximado de 500 kilogramos, fue sometido a una necropsia practicada por el médico veterinario Jaime Tacami Ortega. Los resultados determinaron que el manatí presentaba ruptura de costillas, derivada de un impacto físico.

El dictamen fue avalado por el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, lo que confirmó la causa del fallecimiento del mamífero marino.

Aplican protocolo para mamíferos marinos

Tras concluir los estudios, las autoridades llevaron a cabo la disposición final del ejemplar conforme al Protocolo de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos, el cual establece los lineamientos para el manejo de este tipo de casos.

El procedimiento busca garantizar tanto el análisis científico como el manejo adecuado de los restos, en cumplimiento con las normas ambientales vigentes en México.

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