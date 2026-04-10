Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
manati_muerto_veracruz_df3ec7d65b
Nacional

Encuentran un manatí sin vida en el río Coatzacoalcos

El ejemplar, con un peso aproximado de 500 kilogramos, fue sometido a una necropsia y luego a su disposición final conforme al protocolo establecido.

  • 10
  • Abril
    2026

Autoridades atendieron el varamiento de un manatí sin vida en el río Coatzacoalcos, a la altura de Villa Allende, en Veracruz, lo que activó un operativo conjunto para el manejo del ejemplar y la investigación de las causas de su muerte.

En el operativo participaron la Profepa, la Subdirección de Protección Civil y la Policía Estatal de Coatzacoalcos, quienes realizaron el aseguramiento y traslado del animal para su análisis correspondiente.

¿Qué reveló la necropsia del manatí?

El ejemplar, con un peso aproximado de 500 kilogramos, fue sometido a una necropsia practicada por el médico veterinario Jaime Tacami Ortega. Los resultados determinaron que el manatí presentaba ruptura de costillas, derivada de un impacto físico.

El dictamen fue avalado por el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, lo que confirmó la causa del fallecimiento del mamífero marino.

HFkIXgYXQAAoIg-.jpg

Aplican protocolo para mamíferos marinos

Tras concluir los estudios, las autoridades llevaron a cabo la disposición final del ejemplar conforme al Protocolo de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos, el cual establece los lineamientos para el manejo de este tipo de casos.

El procedimiento busca garantizar tanto el análisis científico como el manejo adecuado de los restos, en cumplimiento con las normas ambientales vigentes en México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_26e1dc07f9
Anuncian cierres viales por carrera 21K en Monterrey
iran_afirma_mantendra_control_estrecho_ormuz_b1e25a9e4d
Buques de EUA cruzan el Estrecho de Ormuz en plena tensión
Manolo_Jimenez_2_0d3cd510cd
Busca Coahuila consolidarse como polo automotriz
publicidad

Últimas Noticias

trump_otan_c453903081
'Me da igual si EUA llega a un acuerdo con Irán': Trump
escena_alberto_del_rio_35e3d8d0a8
Vinculan a proceso a 'El Patrón' por violencia doméstica
c281000ca36faa97918cb774314b111dcc4d76bew_dac49abcba
Venezuela recordará el retorno de Chávez tras golpe de 2002
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×