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Nuevo León

Amplían cirugías gratuitas de reconstrucción mamaria

Convenio sumará 20 nuevas beneficiarias sobrevivientes de cáncer de mama para mejorar su salud emocional y calidad de vida

  • 28
  • Abril
    2026

El municipio de Monterrey y el Hospital Universitario de la UANL firmaron una extensión de convenio para continuar con el programa de reconstrucción mamaria dirigido a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, con el fin de mejorar su calidad de vida tras el tratamiento oncológico.

El programa inició el 25 de octubre pasado con una primera etapa en la que se contemplaron 20 pacientes, de las cuales 10 ya han sido intervenidas quirúrgicamente. Con la ampliación del convenio, se integrarán 20 mujeres más, quienes recibirán el procedimiento de manera completamente gratuita.

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La presidenta del DIF Monterrey, Gabriela Oyervides, destacó la importancia de dar continuidad a este esfuerzo conjunto. “Hoy se amplía un convenio que ha beneficiado a muchas mujeres. Volvimos a tocar las puertas del hospital y gracias por sumarse”, expresó, al señalar que la mayoría de las beneficiarias ya cuenta con fecha programada para su cirugía.

Por su parte, el director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario, Óscar Vidal Gutiérrez, subrayó el impacto de este tipo de intervenciones.

“Al darles un tratamiento pueden quedar con una falta de tejido mamario, lo que afecta a la persona en lo emocional, en lo familiar y en el trabajo. Para nosotros es muy importante continuar con el tratamiento y la reconstrucción”, explicó.

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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, afirmó que este programa refleja la coordinación entre el gobierno municipal y el sector salud. “No hay calidad de vida sin salud. Su testimonio nos motiva a continuar”, expresó.

En el evento también estuvieron presentes Ivonne Álvarez, directora del DIF de Monterrey y Yonko Castro Govea, encargado de cirugía estética del hospital, quienes respaldaron la suma de esfuerzos institucionales para hacer frente a las secuelas del cáncer de mama.

Entre las beneficiarias se encuentra Ofelia Guadalupe López Vázquez, quien compartió que este apoyo “cambió nuestras vidas, nos sentimos más seguras”.

Otra paciente, identificada como Lucy, relató que esperó ocho años para ser candidata a la cirugía. “Gracias, esto no tiene paga. Estoy convencida de que estoy en las mejores manos y espero que mis compañeras también se sientan seguras”, expresó.


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