Deportes

Ben Yedder evita ir a juicio por falta de pruebas

Un tribunal francés anuló el proceso al considerar insuficientes las evidencias contra el exdelantero del Sevilla, acusado de violación y agresión sexual

  • 26
  • Febrero
    2026

Wissam Ben Yedder sabe librarse de los rivales con su regate y ahora se libró de un juicio.

Este jueves se dio a conocer que el futbolista francés no irá a juicio, ordenado el pasado noviembre, debido a que fue anulado por un tribunal de apelación de Francia, el cual consideró que no existen suficientes pruebas que sustenten esa decisión.

De acuerdo con el diario L'Équipe, la decisión fue adoptada "por falta de pruebas suficientes" y pese a que la Fiscalía había solicitado que se abriera un juicio contra el exfutbolista del Sevilla y su hermano.

Sobre el jugador, actualmente en el Wydad de Casablanca de Marruecos, tenía una acusación de violación, intento de violación y agresión sexual.

Las denuncias fueron presentadas en 2023 por dos jóvenes que habían conocido al futbolista durante una fiesta.

Tras esto, Ben Yedder y su hermano fueron procesados y en noviembre de 2025, jueces franceses ordenaron que se les enviara ante un tribunal.

Sin embargo, la defensa legal del jugador apeló la decisión y se desechó el orden de enviarlos a juicio.

Ben Yedder fue condenado en septiembre de 2025 por violencias psicológicas contra su esposa durante el periodo de divorcio entre ambos.

Además, cuenta con dos condenas en España, una por fraude fiscal y otra por violencias sexuales contra una joven, decisión que está en trámite de apelación.


