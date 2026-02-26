Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26057804273020_a8dd5f878e
Deportes

Cuba reclama negación de visas rumbo al Clásico Mundial

Entre quienes no recibieron el documento migratorio se encuentran el presidente de la Federación, Juan Reinaldo Pérez Pardo

  • 26
  • Febrero
    2026

Ocho integrantes de la delegación de Cuba no obtuvieron visas para viajar a Estados Unidos con motivo del Clásico Mundial de Béisbol 2026, informó la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS). La situación involucra principalmente a directivos y miembros del cuerpo técnico que acompañarían al equipo en la competencia.

La selección cubana tiene previsto medirse ante Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en la fase de grupos, programada del 5 al 17 de marzo en San Juan, Puerto Rico.

Directivos entre los afectados

Entre quienes no recibieron el documento migratorio se encuentran el presidente de la Federación, Juan Reinaldo Pérez Pardo, el secretario general, Carlos del Pino Muñoz, y el entrenador de lanzadores Pedro Luis Lazo.

Todos los jugadores y entrenadores cubanos, con excepción de Lazo, sí obtuvieron sus visas para competir.

Postura de las autoridades

El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó emitir comentarios sobre la inconformidad expresada por la parte cubana, al citar leyes de privacidad relacionadas con los procesos de visado. 

No obstante,  bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto confidencial, señalaron que entre quienes no recibieron visas no figura ningún atleta, únicamente directivos y funcionarios.

“La respuesta de Estados Unidos, después de más de un mes desde que se presentaron estas solicitudes, ignora las razones en que se sustentan, los principios más básicos del deporte y los compromisos asumidos por los países anfitriones de este tipo de eventos”, indicó la Federación en un comunicado.

Antecedentes y próximos pasos

En la edición más reciente del Clásico Mundial, celebrada en 2023, la novena cubana finalizó en el tercer lugar. Además, el equipo tiene programados encuentros de exhibición contra los Reales de Kansas City y los Rojos de Cincinnati en Arizona.

Cuba forma parte de una lista de siete países con restricciones de viaje hacia Estados Unidos, junto con Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El año pasado, el equipo Cacique Mara, de Maracaibo, Venezuela, tampoco recibió visas para ingresar a territorio estadounidense, lo que le impidió participar en la Serie Mundial de Béisbol Senior.

La Federación Cubana indicó que “analizará cómo proceder e informará oportunamente”.

Con información de AP.....


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sarampion_mexico_2c45fc3340
Colombia confirma sus primeros tres casos de sarampión
Trump_8497c5876b
Admite Trump que buscaría 'toma de control amistosa' de Cuba
jbalvin_ryan_castro_tonto_d39f14ebf8
¡Colombia suena fuerte! J Balvin y Ryan Castro estrenan 'Tonto'
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_8_20bde0c613
Accidente de avión militar en Bolivia deja 15 fallecidos
Chema_Morales_c0ba0f1c28
Chema Morales pide licencia para buscar diputación local
paramount_warnerbros_2e1af373d9
Paramount adquiere Warner Bros por mas de 100.000 millones de usd
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×