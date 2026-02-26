Cuba reclama negación de visas rumbo al Clásico Mundial

Ocho integrantes de la delegación de Cuba no obtuvieron visas para viajar a Estados Unidos con motivo del Clásico Mundial de Béisbol 2026, informó la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS). La situación involucra principalmente a directivos y miembros del cuerpo técnico que acompañarían al equipo en la competencia.

La selección cubana tiene previsto medirse ante Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en la fase de grupos, programada del 5 al 17 de marzo en San Juan, Puerto Rico.

Directivos entre los afectados

Entre quienes no recibieron el documento migratorio se encuentran el presidente de la Federación, Juan Reinaldo Pérez Pardo, el secretario general, Carlos del Pino Muñoz, y el entrenador de lanzadores Pedro Luis Lazo.

Todos los jugadores y entrenadores cubanos, con excepción de Lazo, sí obtuvieron sus visas para competir.

Postura de las autoridades

El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó emitir comentarios sobre la inconformidad expresada por la parte cubana, al citar leyes de privacidad relacionadas con los procesos de visado.

No obstante, bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto confidencial, señalaron que entre quienes no recibieron visas no figura ningún atleta, únicamente directivos y funcionarios.

“La respuesta de Estados Unidos, después de más de un mes desde que se presentaron estas solicitudes, ignora las razones en que se sustentan, los principios más básicos del deporte y los compromisos asumidos por los países anfitriones de este tipo de eventos”, indicó la Federación en un comunicado.

Antecedentes y próximos pasos

En la edición más reciente del Clásico Mundial, celebrada en 2023, la novena cubana finalizó en el tercer lugar. Además, el equipo tiene programados encuentros de exhibición contra los Reales de Kansas City y los Rojos de Cincinnati en Arizona.

Cuba forma parte de una lista de siete países con restricciones de viaje hacia Estados Unidos, junto con Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El año pasado, el equipo Cacique Mara, de Maracaibo, Venezuela, tampoco recibió visas para ingresar a territorio estadounidense, lo que le impidió participar en la Serie Mundial de Béisbol Senior.

La Federación Cubana indicó que “analizará cómo proceder e informará oportunamente”.

Con información de AP.....

