México exige frenar subasta de 40 piezas arqueológicas en París

Este jueves, la Secretaría de Cultura de México exigió la suspensión de una subasta de 40 piezas arqueológicas, remarcando la defensa del patrimonio cultural del país.

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría, Claudia Curiel de Icaza, exigió la cancelación de la subasta "Les Empires de Lumière", que está programada para este viernes 27 de febrero en París por la Casa Millon.

Exigimos la suspensión de la subasta presencial “Les Empires de Lumière”, programada para el 27 de febrero en París por la Casa Millon, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación e inalienables por ley.



La Secretaría de @cultura_mx informa que el… pic.twitter.com/Vx6D1oQzOK — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) February 26, 2026

Del mismo modo, Curiel de Icaza informó sobre un dictamen emitido en materia de arqueología por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en donde se determinó que los 40 objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de México, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En la misiva, Curiel de Icaza expresó su "rotunda desaprobación y rechazo" a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México.

"Dichos bienes son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles", agregó, por lo que su exportación está prohibida desde 1827 y "su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita".

Por último, la titular de la Secretaría de Cultura exhortó a la Casa Millon a "reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos".

Desde 2018, el gobierno de México ha recuperado cerca de 16,500 piezas culturales después de combatir subastas de objetos robados o extraídos ilegalmente en ciudades como Nueva York, París y Roma.

También, desde 2018, el gobierno federal ha intensificado las demandas a otros países para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

Comentarios