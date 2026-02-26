Podcast
Reporte Ciudadano
Nacional

México exige frenar subasta de 40 piezas arqueológicas en París

La Secretaría de Cultura pidió cancelar la venta después de que el INAH determinara la piezas son parte del patrimonio nacional y fueron extraídos ilícitamente

  • 26
  • Febrero
    2026

Este jueves, la Secretaría de Cultura de México exigió la suspensión de una subasta de 40 piezas arqueológicas, remarcando la defensa del patrimonio cultural del país.

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría, Claudia Curiel de Icaza, exigió la cancelación de la subasta "Les Empires de Lumière", que está programada para este viernes 27 de febrero en París por la Casa Millon.

Del mismo modo, Curiel de Icaza informó sobre un dictamen emitido en materia de arqueología por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en donde se determinó que los 40 objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de México, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En la misiva, Curiel de Icaza expresó su "rotunda desaprobación y rechazo" a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México.

"Dichos bienes son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles", agregó, por lo que su exportación está prohibida desde 1827 y "su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita".

HCGY-MyXcAAtkBF.jpeg

Por último, la titular de la Secretaría de Cultura exhortó a la Casa Millon a "reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos".

Desde 2018, el gobierno de México ha recuperado cerca de 16,500 piezas culturales después de combatir subastas de objetos robados o extraídos ilegalmente en ciudades como Nueva York, París y Roma.

También, desde 2018, el gobierno federal ha intensificado las demandas a otros países para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.


