Reporte Ciudadano
Deportes

Japón avanza a cuartos tras vencer 4-3 a Australia en el Clásico

Japón remontó ante Australia con un jonrón de Masataka Yoshida y aseguró el primer lugar de su grupo en el Clásico Mundial de Beisbo

  08
  Marzo
    2026

La selección de Japón, actual campeona del Clásico Mundial de Beisbol, se convirtió en la primera en asegurar su pase a los cuartos de final, luego de vencer 4-3 a Australia en el Tokyo Dome.

El conjunto japonés logró la victoria tras remontar en la séptima entrada gracias a un jonrón de dos carreras de Masataka Yoshida, resultado que además le permitió asegurar el primer lugar de su grupo en la primera ronda.

Japón también se vio beneficiado por la derrota de Corea del Sur ante Taiwán por 5-4 en extra innings, resultado que confirmó su clasificación anticipada en el torneo.

Remontada clave en la séptima entrada

El abridor japonés Tomoyuki Sugano trabajó cuatro entradas sin permitir carreras y toleró cuatro imparables. Sin embargo, Australia tomó la ventaja en la sexta entrada con una carrera sucia.

El pelotero Aaron Whitefield conectó un doble, robó la tercera base y posteriormente anotó tras un error en el tiro del receptor japonés Kenya Wakatsuki.

Japón tuvo una oportunidad importante en la cuarta entrada cuando llenó las bases con dos outs y Shohei Ohtani al bate, aunque la amenaza terminó cuando Shugo Maki fue puesto fuera en segunda base tras una jugada del receptor australiano Robbie Perkins.

Yoshida marca la diferencia

La reacción japonesa llegó en la séptima entrada. Shohei Ohtani recibió base por bolas al iniciar el episodio y posteriormente Masataka Yoshida conectó un jonrón hacia el jardín derecho-central, dándole la vuelta al marcador 2-1.

Con ese batazo, Yoshida llegó a 19 carreras impulsadas en la historia del Clásico Mundial, cifra que lo coloca entre los jugadores con más producciones en el torneo.

Japón amplía ventaja y asegura triunfo

En la octava entrada, Teruaki Sato sumó otra carrera impulsada y posteriormente Seiya Suzuki recibió base por bolas con las bases llenas, lo que permitió ampliar la ventaja a 4-1.

Australia reaccionó en la novena entrada con jonrones de Alex Hall y Rixon Wingrove, aunque el cerrador Taisei Ota logró el último out al retirar a Robbie Perkins con un rodado, asegurando su segundo salvamento del torneo.

Próximo rival en el torneo

Japón cerrará su participación en la fase de grupos frente a República Checa y posteriormente viajará a Miami, donde disputará su juego de cuartos de final el 14 de marzo.

Por su parte, Australia todavía mantiene posibilidades de avanzar, siempre y cuando logre vencer a Corea del Sur en su siguiente encuentro.


Comentarios

