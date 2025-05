Las semifinales de la Liga MX suelen tener… ¡'sabor' regio!

Ya se ha vuelto costumbre que el futbol regiomontano esté presente en las semifinales de la Liguilla de la Liga MX.

Y es que en los últimos ocho torneos cortos, en la fase de la antesala de la Gran Final, mínimo, está presente un equipo de la Sultana del Norte, ya sea Tigres o Rayados… o ambos.

Los de la UANL enfrentarán al Toluca en las "semis" de la postemporada del actual Clausura 2025 de la Primera División del futbol mexicano a partir de este miércoles.

La racha de ocho semifinales seguidas con "sabor" nuevoleonense comenzó en el pasado Torneo Apertura 2021, con "La U" enfrentando al León.

Incluso, en el pasado Torneo Clausura 2023 hubo Clásico Regio en "semis", mismo que ganaron los auriazules.

Estos son los recientes ocho torneos cortos consecutivos de la Liga MX, en los cuales el futbol regiomontano hace acto de presencia en la semifinal, ya sea con uno o los dos clubes de la Sultana del Norte:

Torneo Apertura 2021: León vs. Tigres… Tigres, eliminado

Torneo Clausura 2022: Tigres vs. Atlas… Tigres, eliminado

Torneo Apertura 2022: Rayados vs. Pachuca… Rayados, eliminado

Torneo Clausura 2023: Rayados vs. Tigres… Tigres avanza.

Torneo Apertura 2023: Tigres vs. Pumas… Tigres avanza.

Torneo Clausura 2024: Cruz Azul vs. Rayados… Rayados, eliminado

Torneo Apertura 2024: Rayados vs. San Luis… Rayados avanza.

Torneo Clausura 2025: Toluca vs. Tigres… ¿?

