Les falta corazón: Cuauhtémoc Blanco arremete contra el Tri

El gobernador de Morelos y exjugador de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco, arremetió nuevamente contra el Tricolor y la actitud de los seleccionados mexicanos.

Blanco no pudo ocultar su molestia contra los jugadores de la Selección luego de sus recientes actuaciones en los partidos frente a Surinam y Jamaica al mando de Diego Cocca.

De acuerdo al mandatario estatal de Morelos, a las 'estrellitas' mexicanas les hace falta 'corazón, hambre y pantalones en la cancha' para lograr mejorar.

“Creo que les falta corazón, hambre y lo que siempre he dicho, lo que se necesita en una cancha: pantalones. Yo creo que eso se ha perdido, y hoy por hoy tú ves a la Selección y la verdad que si yo estuviera ahí no sabes lo que haría con los jugadores: 'a correr hijo, que aquí no hay estrellitas'”, declaró.

Durante sus declaraciones, Cuauhtémoc Blanco recomendó a los futbolistas a estar pendientes del futbol europeo y seguir su ejemplo, pues según sus palabras, ahí todos compiten y buscan el éxito.

“Yo siempre les pongo el ejemplo, vean un partido Liverpool vs. Manchester City, ahí todos corren, ahí no hay estrellas. Eso es lo que les debemos enseñar a todos los futbolistas mexicanos, que hoy por hoy el que no corre, no puede jugar. Y él hambre de seguir teniendo éxitos”, concluyó.