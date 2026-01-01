P!nk es hospitalizada y pone en duda conciertos en CDMX

El inicio de 2026 estuvo marcado por la inesperada hospitalización de P!nk, quien tuvo que someterse de manera urgente a una cirugía de cuello.

Esta situación generó preocupación entre sus seguidores mexicanos no solo por su salud, sino también por la posibilidad de que se vean afectados los conciertos programados para abril en la Ciudad de México.

La cantante, reconocida por la intensidad física de sus espectáculos y sus acrobacias en el escenario, enfrenta ahora un proceso de recuperación que mantiene en suspenso su agenda.

Hasta el momento, ni el equipo de la artista ni la promotora responsable del evento han emitido un comunicado oficial sobre una cancelación o reprogramación.

La información más reciente señala que los conciertos en la capital del país continúan “en pie”, aunque sujetos a una evaluación médica constante conforme avance su rehabilitación.

Especialistas señalan que el tiempo de recuperación tras una cirugía de cuello puede variar considerablemente, desde varias semanas hasta algunos meses, dependiendo de la complejidad del procedimiento y del proceso de rehabilitación.

Este factor resulta clave, considerando la alta exigencia física que implica el Carnival Tour, especialmente en lo relacionado con la movilidad cervical y de la columna.

La propia P!nk se pronunció a través de redes sociales, donde reconoció lo inesperado del inicio de año y subrayó la importancia de priorizar la salud.

“Este no es el inicio de año que planeaba, pero la vida tiene formas de recordarnos lo que es verdaderamente importante”, escribió, al confirmar que la intervención fue necesaria y urgente.

Mientras tanto, sus fans mexicanos permanecen atentos a cualquier actualización sobre las fechas del 26 y 27 de abril, para las que ya existe una alta expectativa.

Aunque la artista expresó su deseo de “volver más fuerte”, la realización de los conciertos dependerá de la evolución de su estado de salud y de que pueda alcanzar la condición física necesaria para retomar el escenario.

