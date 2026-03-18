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Deportes

Liga de Voleibol Profesional de México… ¡está en acción!

En su asamblea, la liga acordó fechas de semifinales y final, premios y avances rumbo a la temporada 2027 y posible liga varonil

  • 18
  • Marzo
    2026

La Liga de Voleibol Profesional de México llevó a cabo su primera Asamblea General Ordinaria, un espacio de diálogo y toma de decisiones en el que se abordaron temas fundamentales para el presente y futuro de la competencia.

Durante la sesión se analizaron aspectos clave relacionados con la etapa final de la temporada, incluyendo el sistema de competencia, los criterios de clasificación, así como las fechas en las que se disputarán las semifinales y la gran final. Asimismo, se revisaron los premios individuales que serán otorgados al término de la serie final, reconociendo el desempeño destacado de las jugadoras a lo largo del torneo.

La asamblea también permitió reflexionar sobre puntos importantes para el desarrollo competitivo, honesto y transparente de la liga, reafirmando el compromiso de sus integrantes por fortalecer el proyecto y continuar elevando el nivel del voleibol profesional en México.

De igual manera, se abordaron temas relacionados con el futuro de la liga, incluyendo lo que se proyecta para la segunda temporada femenil en 2027, así como el interés existente en la primera temporada varonil, donde se destacó la disposición de franquicias actuales por participar y el acercamiento de nuevos propietarios interesados en integrarse con nuevas franquicias.

En la reunión estuvieron presentes propietarios, presidentes y representantes legales de las franquicias Coronelas de Durango, Tapatías de Guadalajara, Leonas Voleibol, Freseras de Irapuato, Gigantes de Aguascalientes y Guerreras de Puebla, así como todo el comité de la Liga de Voleibol Profesional de México, quienes participaron activamente en los acuerdos y análisis realizados durante la asamblea.

Con este ejercicio institucional, la liga continúa consolidando su estructura organizativa y sentando bases para el crecimiento sostenido del voleibol profesional en el país.


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