Lindsey Vonn pone en riesgo participar en Juegos Olímpicos 2026

Lindsey Vonn sufrió una caída durante una prueba de descenso de la Copa del Mundo de esquí alpino en Crans-Montana y fue evacuada en helicóptero para someterse a evaluaciones médicas, a una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La esquiadora de EUA perdió el control tras un salto y terminó contra las redes de seguridad en la parte alta del recorrido.

Personal médico ingresó a la pista y la atendió durante varios minutos. Después se incorporó y descendió lentamente hasta la meta, con pausas en el trayecto y sujetándose la rodilla izquierda. Más tarde fue trasladada por aire desde la zona de competencia para estudios clínicos. El equipo de esquí de EUA informó que fue sometida a revisión médica sin detallar diagnóstico.

¿Cómo fue la caída de Lindsey Vonn en Crans-Montana?

La prueba de descenso se realizó con visibilidad reducida. Vonn fue la tercera competidora que sufrió un accidente en la jornada. En un tramo con salto, perdió estabilidad en la recepción y se proyectó hacia las protecciones laterales, donde quedó detenida por las redes de seguridad.

Tras el incidente, la competencia fue cancelada. La organización activó el protocolo de atención en pista y evacuación aérea. Imágenes de la transmisión mostraron a la atleta desplazándose con apoyo de bastones antes de ingresar al área médica.

Evaluación médica y postura de autoridades deportivas

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard señaló que la situación médica quedaría sujeta a los resultados de las pruebas. Su director ejecutivo, Urs Lehmann, declaró:

“Sé que se lastimó la rodilla, hablé con ella. No sé si es realmente grave y si se perderá los Juegos Olímpicos. Esperemos lo que digan los médicos".

El equipo nacional de esquí de EUA comunicó en redes que la atleta estaba bajo evaluación. No se difundieron reportes oficiales sobre el grado de la lesión ni tiempos de recuperación.

Calendario rumbo a Milán-Cortina 2026

El accidente ocurrió a siete días de la ceremonia de apertura de Milán-Cortina. La primera prueba programada para Vonn es el descenso femenino, seguida por Super-G y el evento combinado por equipos. Las competencias femeninas de esquí alpino se disputarán en Cortina d’Ampezzo.

La planificación deportiva y médica dependerá de los resultados de los estudios posteriores al traslado en helicóptero. Los comités técnicos pueden realizar sustituciones o ajustes de inscripción conforme a reglamento si una atleta no recibe autorización médica.

Resultados recientes de Vonn en la Copa del Mundo

Durante la temporada actual de Copa del Mundo de esquí alpino, Vonn participó en pruebas de descenso y Super-G. Registró dos victorias y tres podios en cinco descensos disputados. Sumando Super-G, completó ocho carreras y finalizó en puestos de podio en siete de ellas, con un cuarto lugar como resultado más bajo.

Compite con un implante parcial de titanio en la rodilla derecha y regresó al circuito tras una pausa prolongada sin actividad oficial. Su calendario incluyó fechas en Europa previas a la cita olímpica.

Antecedentes de Lindsey Vonn en Cortina d’Ampezzo

La sede olímpica de las pruebas femeninas tiene registro de múltiples triunfos de Vonn en etapas de Copa del Mundo. En Cortina d’Ampezzo acumula 12 victorias oficiales en ese circuito, de acuerdo con estadísticas históricas de la federación internacional.

La evolución médica posterior al accidente definirá su participación en las pruebas olímpicas programadas. Los reportes clínicos y la autorización de competencia son requisitos para confirmar su salida en la pista. Se espera actualización oficial del equipo de EUA y de la federación internacional conforme avance la evaluación.

La delegación y el cuerpo técnico mantienen seguimiento del caso para determinar disponibilidad en el calendario de Milán-Cortina.

