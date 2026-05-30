Raúl Fernández conquista la sprint en Mugello

El español Raúl Fernández protagonizó una destacada actuación al adjudicarse la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, disputada en el circuito de Mugello, en una jornada que también dejó las pole position del italiano Marco Bezzecchi y de los españoles Manuel González y David Almansa en sus respectivas categorías.

El piloto de Aprilia aprovechó una acertada estrategia de neumáticos para dominar la prueba de principio a fin. Fernández y su compañero de marca, Jorge Martín, fueron los únicos competidores que apostaron por un neumático intermedio en la rueda trasera, una decisión que terminó marcando diferencias en el desarrollo de la competencia.

De principio a fin: Raúl Fernández tomó la punta en la largada y tras gestionar la ventaja llegó a la meta para ganar la carrera sprint del #ItalianGP. 2️⃣5️⃣



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Marc Márquez lideró al inicio, pero perdió terreno

Aunque Marc Márquez fue el primero en llegar a la curva de San Donato tras la salida, el vigente campeón del mundo no logró mantener el liderato durante mucho tiempo. Fernández tomó el control de la carrera y, junto con Jorge Martín, abrió una brecha sobre el resto del pelotón.

Detrás de ellos, el italiano Fabio Di Giannantonio aseguró la tercera posición y mantuvo el ritmo suficiente para conservar el último lugar del podio durante las once vueltas disputadas.

Más adelante, Marco Bezzecchi logró superar a Márquez para quedarse con la cuarta plaza, mientras que el español finalizó quinto, resistiendo los intentos de aproximación de Fermín Aldeguer en la parte final de la carrera.

La competencia registró únicamente tres abandonos. Los italianos Enea Bastianini y Franco Morbidelli quedaron fuera tras sufrir caídas, mientras que el español Joan Mir tuvo que retirarse por problemas mecánicos en su motocicleta.

Bezzecchi rompe récord y logra la pole en MotoGP

La actividad comenzó con una actuación histórica de Marco Bezzecchi en la clasificación. El piloto italiano se convirtió en el primero en completar una vuelta al trazado de Mugello en menos de un minuto y 44 segundos, estableciendo un nuevo récord absoluto de 1:43.921.

Con esa marca superó el registro anterior de 1:44.169, establecido por Marc Márquez en 2025, y aseguró la undécima pole position de su carrera en la categoría reina.

La primera fila de salida quedó integrada por Bezzecchi, Raúl Fernández y Jorge Martín, mientras que Márquez finalizó cuarto en su regreso a la competición tras superar una intervención quirúrgica.

Manuel González domina en Moto2

En Moto2, el líder del campeonato, Manuel González, consiguió su primera pole de la temporada y la novena de su trayectoria tras firmar una vuelta de 1:48.474, nuevo récord absoluto de la categoría en Mugello.

El español superó al checo Filip Salac y a su compatriota Alex Escrig, quien obtuvo el mejor resultado clasificatorio de su carrera para completar la primera fila.

La pole position de Moto3 quedó en manos del español David Almansa, que registró un tiempo de 1:54.862 en una sesión marcada por errores estratégicos de varios equipos y pilotos.

Numerosos competidores no lograron completar una última vuelta rápida debido a una mala gestión de los tiempos de salida a pista. Entre los afectados estuvo el líder del campeonato, Máximo Quiles, quien terminó en la decimoquinta posición.

Almansa encabezará la parrilla de salida por delante del malasio Hakim Danish y del australiano Joel Kelso, ambos pilotos de KTM.

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