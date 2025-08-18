Lizbeth Ovalle dejará Tigres en una venta récord para la liga

Después de meses de rumores sobre su salida al futbol del viejo continente, todo indica que esto no será así y Lizbeth Ovalle dejaría a Tigres Femenil para llegar a la NWSL (National Women’s Soccer League), la Primera División de la Liga Femenil de los Estados.

Durante los últimos meses se manejaba la posibilidad de que la "maga" emigraría al FC Barcelona, pero la institución indica que sería el Orlando Pride.

La negociación por su fichaje fue por una cifra cercana a los dos millones de dólares, cifra que representa el valor de su cláusula de rescisión.

Con este movimiento, Ovalle se convierte en la mexicana con la venta más cara en la historia de la Liga MX Femenil.

Al Orlando Pride, fundado hace apenas una década —20 de octubre de 2015—, se le habría adelantado Washington Spirit y Barcelona, quienes estuvieron interesados en su momento por la extrema zurda.

Así, después de ocho años, 136 goles y 9 títulos en la institución universitaria, la "Maga" dejará el club, siendo su último encuentro con las "Amazonas" el disputado contra Pachuca Femenil, partido en donde cayeron por marcador de 3-2 y donde se pudo ver a Ovalle entre lágrimas al término del juego.

La última anotación de Ovalle con las universitarias fue el pasado 18 de julio, cuando se marcó un doblete en el triunfo de 4-0 ante Necaxa.

La "Maga" tendrá su partido de despedida del futbol mexicano el próximo viernes en el “All Star Game” de Liga MX ante el Barcelona Femenil.

