Yankees: presente incierto y un futuro que exige cambios

Los New York Yankees son y serán por mucho tiempo el equipo más ganador en la historia de las Grandes Ligas (MLB); tienen en su palmarés 27 victorias en la Serie Mundial, una ventaja enorme contra su más cercano perseguidor, que son los St. Louis Cardinals con únicamente 11 Trofeos del Comisionado. Sin embargo, ni la actualidad, y quizás ni el futuro cercano, parecen estar a la altura de su innegable dominio histórico en el máximo nivel del 'Rey de los Deportes'.

Las expectativas con respecto a los 'Mulos de Manhattan' eran inclusive para ellos inusualmente altas antes de empezar la temporada 2025, y la razón de ello era por demás sencilla: tras 14 campañas sin hacerlo, llegaron al 'Clásico de Otoño' en el 2024; sin embargo, terminaron perdiéndolo en solamente cinco juegos contra uno de sus máximos rivales, los Los Angeles Dodgers, por lo que parecía que regresarían con mayor hambre de triunfo.

Sin embargo, algo que tenía preocupados a sus millones de fanáticos alrededor del mundo era la salida de algunos de sus mejores elementos para este año, entre los que destacó el jardinero derecho Juan Soto, que a billetazos se convirtió en la bomba de la agencia libre que se llevaron sus rivales de ciudad, los New York Mets. Además, dijeron adiós Gleyber Torres, Néstor Cortés, Clay Holmes, Anthony Rizzo, DJ LeMahieu y Alex Verdugo, entre otros; por su parte, destacaron las llegadas del estelar pitcher Max Fried, al jardinero central Cody Bellinger y el primera base Paul Goldsmith, como los más destacados.

El inicio fue muy bueno en la temporada para los dirigidos por el manager Aaron Boone, especialmente a la ofensiva, donde parecían imparables, incluyendo un día histórico el 20 de agosto en el que conectaron nueve cuadrangulares (récord de la franquicia), tres de ellos de forma consecutiva (Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton) en la victoria 13-3 de visita ante los Tampa Bay Rays.

Sin embargo, la inconsistencia les costó caro, y pese a tener la misma marca en temporada regular que los Toronto Blue Jays (94-68), acabaron cediendo el título del Este de la Liga Americana ante la franquicia canadiense; por ello debieron jugar la Serie de Comodines, en la que avanzaron 2-1 contra el mayor rival, los Boston Red Sox.

Con ello, volvieron a la Serie Divisional de la Liga Americana, donde, sin embargo, se fueron de forma escandalosa al ser casi barridos (3-1) por los mencionados Blue Jays; con ello alargaron a 15 su ayuno sin ganar la Serie Mundial.

El 2026 no pinta del todo bien para los Yankees, quienes tienen un roster talentoso; sin embargo, requieren de refuerzos, especialmente en su cuerpo de lanzadores si quieren competir, primero en la Liga Americana y luego quitarle el reinado a los Dodgers, quienes se han impuesto en los últimos dos 'Clásicos de Otoño'.

