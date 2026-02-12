Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sarah_shleper_juegos_olimpicos_56c81392d5
Deportes

Logra Sarah Schleper hito en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

A sus 47 años, Sarah Schleper compitió en su séptimo Juego Olímpico de Invierno en Milano-Cortina 2026. La mexicana terminó 26 en Súper G

  • 12
  • Febrero
    2026

Sarah Schleper volvió a escribir su nombre en la historia del deporte invernal.

La esquiadora que representa a México disputó en Milano-Cortina 2026 sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, una marca inédita en el esquí alpino femenino.

A los 47 años, la veterana finalizó en el puesto 26 del Súper G, celebrado en la pista Olympia delle Tofane, con un tiempo de 1:31.37 minutos, el mejor registro que ha conseguido desde que compite bajo la bandera mexicana.

Récord con sello mexicano

Con esta participación, Schleper se convirtió en la primera esquiadora en alcanzar siete presencias olímpicas invernales, un logro que combina longevidad, disciplina y una carrera que ha sabido reinventarse.

La prueba fue particularmente exigente. Las condiciones climáticas complicaron el recorrido y 17 competidoras no lograron concluirlo. Schleper, con experiencia de sobra, completó el trazado en una jornada que puso a prueba la resistencia física y mental de las atletas.

Una historia que cruzó fronteras

Nacida en Glenwood Springs, Colorado, en 1979, Sarah debutó en Nagano 1998 representando a Estados Unidos.

Posteriormente compitió en Salt Lake City 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010 bajo esa misma bandera.

Tras contraer matrimonio con el mexicano Federico Gaxiola, adoptó la nacionalidad mexicana y salió del retiro para representar al país en Pyeongchang 2018.

Luego participó en Beijing 2022 y ahora en Milano-Cortina 2026, ampliando su legado.

En esta edición olímpica comparte la delegación mexicana con su hijo, Lasse Gaxiola, quien también compite en esquí alpino, un hecho poco común que añade un matiz especial a su historia deportiva.

Aún queda una prueba

Schleper todavía tendrá actividad el próximo 15 de febrero en el slalom gigante, donde buscará cerrar su participación con otra actuación sólida y seguir ampliando una trayectoria que ya es referencia obligada para el esquí mexicano.

En el podio del Súper G, la italiana Federica Brignone se llevó el oro ante el entusiasmo del público local.

La francesa Romane Miradoli obtuvo la plata y la austriaca Cornelia Huetter completó el medallero con el bronce.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
9c62ef8abac3d897033b9ee73cc9ca90a318127ew_bd7641c4e4
Donovan Carrillo finaliza con el lugar 22 en Milano-Cortina 2026
publicidad

Últimas Noticias

HBAX_Ywebg_A_Ae9_Aw_74275375b6
Canadá homenajea a las 8 víctimas de la masacre de Tumbler Ridge
b9f29cdc_3364_4d5c_9149_07c4907d3faa_eca9bcef05
Sigue actividad en lago Ciudad Deportiva pese a muerte de peces
ea9dcdcb_7844_4c07_a8b6_750fe886c071_b46c62d1d6
Avanza favorablemente el programa Amor en Movimiento 2026
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
publicidad
×