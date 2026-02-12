Logra Sarah Schleper hito en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sarah Schleper volvió a escribir su nombre en la historia del deporte invernal.

La esquiadora que representa a México disputó en Milano-Cortina 2026 sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, una marca inédita en el esquí alpino femenino.

A los 47 años, la veterana finalizó en el puesto 26 del Súper G, celebrado en la pista Olympia delle Tofane, con un tiempo de 1:31.37 minutos, el mejor registro que ha conseguido desde que compite bajo la bandera mexicana.

Récord con sello mexicano

Con esta participación, Schleper se convirtió en la primera esquiadora en alcanzar siete presencias olímpicas invernales, un logro que combina longevidad, disciplina y una carrera que ha sabido reinventarse.

La prueba fue particularmente exigente. Las condiciones climáticas complicaron el recorrido y 17 competidoras no lograron concluirlo. Schleper, con experiencia de sobra, completó el trazado en una jornada que puso a prueba la resistencia física y mental de las atletas.

Una historia que cruzó fronteras

Nacida en Glenwood Springs, Colorado, en 1979, Sarah debutó en Nagano 1998 representando a Estados Unidos.

Posteriormente compitió en Salt Lake City 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010 bajo esa misma bandera.

Tras contraer matrimonio con el mexicano Federico Gaxiola, adoptó la nacionalidad mexicana y salió del retiro para representar al país en Pyeongchang 2018.

Luego participó en Beijing 2022 y ahora en Milano-Cortina 2026, ampliando su legado.

En esta edición olímpica comparte la delegación mexicana con su hijo, Lasse Gaxiola, quien también compite en esquí alpino, un hecho poco común que añade un matiz especial a su historia deportiva.

Aún queda una prueba

Schleper todavía tendrá actividad el próximo 15 de febrero en el slalom gigante, donde buscará cerrar su participación con otra actuación sólida y seguir ampliando una trayectoria que ya es referencia obligada para el esquí mexicano.

En el podio del Súper G, la italiana Federica Brignone se llevó el oro ante el entusiasmo del público local.

La francesa Romane Miradoli obtuvo la plata y la austriaca Cornelia Huetter completó el medallero con el bronce.

