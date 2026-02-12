Michael Morales ¿El próximo retador contra Islam Makhachev?

La división de las 170 libras se encuentra en un gran momento al tener en sus filas a peleadores con un gran récord y gran nivel para poder tener la oportunidad de contender por el cinturón que defiende actualmente él libra por libra del mundo, Islam Makhachev.

Gran nivel de la división welter

Los peleadores que están en el top 5 del ranking de peso welter combinan un récord de 101 victorias y 16 derrotas, lo que significa el gran nivel de los peleadores actuales de las 170 libras que están teniendo, incluso muchos expertos han considerado que actualmente es la mejor época de la división en la historia de la UFC.

¿Cómo ingresó Michael Morales a la UFC?

Michael Morales debutó en la UFC en el 2022 tras ganar un contrato con la empresa al participar en la serie "Dana White Contender Series", en dicha serie, Morales tuvo una pelea y obtuvo la victoria al vencer por decisión unánime en contra del peleador Kasajo Nikolay Veretennikov.

Desde su debut en 2022 Morales ha incrementado poco a poco su gran nivel para estar dentro del top 15 y ahora posiblemente estar dentro del radar de los retadores que han desafiado a los campeones mundiales, el peleador ecuatoriano suma un récord invicto impresionante de 19-0, dentro de su récord suma 14 victorias por knockout/TKO, 1 sumisión y 4 decisiones, dentro de la UFC suma la cantidad de 7 victorias consecutivas y esto lo ha catapultado en convertirse el top 3 de la división.

Morales declara sobre su pelea por el campeonato

Durante un stream junto al influencer colombiano 'Westcol' mencionó que si todo salía correcto, para junio del presente año estaría peleando por el cinturón en contra del campeón y el actual número 1 libra por libra, el peleador proveniente de Daguestán Rusia Islam Makhachev.

"En junio ya hay pelea, ya por el cinto (campeonato) si dios lo permite ya seria por el cinturón". Menciono el peleador Michael Morales en el stream.

Polémica hacia su récord profesional

En los últimos días, una importante página que registra los récords profesionales de todos los peleadores de la MMA, actualizó el récord de Morales con 20-1, asegurando que Morales había tenido dos peleas más y había perdido por sumisión en una de ellas.

Sin embargo, el peleador ecuatoriano confirmo que esas dos peleas fueron amateur y no profesionales, por lo que no debieron de contar en su récord actual.

Respuesta del campeón Islam Makhachev

Por su parte, el campeón no ha declarado aún sobre la realización sobre este posible combate, sin embargo, Islam Makhachev encendió un poco las redes sociales al mencionar sobre este tema y dando a entender que Michael Morales sería un oponente sencillo, incluso declaró que si llega a suceder el combate, lo sometería sin piedad.

"¿Morales no estaba invicto hace unos días?, hoy lo está de nuevo. No sé qué paso allí. Vi esa pelea que perdió; lo sometieron y luego anunciaron que era una exhibición. Así que tendremos que someterlo de nuevo." declaró el campeón.

Hay rumores incluso que mencionan que la próxima pelea de Makhachev no sería en contra de Morales, sino que llegaría a ser en contra del excampeón de la división y actual número 7 del ranking Kamaru Usman.

Michael Morales ¿El oponente ideal?

Una cosa, si es segura, la pelea en contra de Morales sería más atractiva al tener a dos oponentes con una gran racha de victorias, 7 victorias consecutivas en contra de 16 victorias, un invicto estaría en juego y encima se abre la posibilidad sobre Ecuador que tendría su primer campeón en la historia de la UFC.

