Cambia de horario Xolos vs Mazatlán; terminará a la 1:00 AM

El duelo entre Xolos de Tijuana y Mazatlán de la Jornada 7 del Clausura 2026 no solo cambió de horario, también se extenderá hasta la madrugada en el centro del país, ya que el silbatazo final está previsto alrededor de la 1:00 de la mañana del domingo 22 de febrero, tiempo de la Ciudad de México.

🚨¡Atención, Jauría! Cambio de fecha ⚽️



Nuestro partido ante Mazatlán se jugará el Sábado 21 de Febrero a las 9:00 PM.



¡Ajusten sus agendas! ¡Nos vemos en el Mictlán! 🏟️

Cambio solicitado por Xolos

La Liga MX informó que, a petición del club fronterizo y con el visto bueno de Mazatlán, el encuentro programado originalmente para las 19:00 horas fue reprogramado para las 21:00 horas (tiempo local) del sábado 21 de febrero en el Estadio Caliente.

Debido a las dos horas de diferencia entre Tijuana y la capital del país, el partido comenzará a las 23:00 horas en el centro de México y concluirá ya entrada la madrugada.

“La Liga MX informa: a solicitud del Club local y con anuencia del Club visitante, se autorizó que el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 entre Xolos de Tijuana y Mazatlán cambie de día y hora”, detalló el organismo en redes sociales.

La @LigaBBVAMX informa:



A solicitud del Club local y con anuencia del Club visitante, se autorizó que el partido de la Jornada 7 del #Clausura2026 entre @Xolos y @MazatlanFC cambie de día y hora:



Se jugará el sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (local) en el Estadio…

Ajustes también en la Jornada 6

Cabe recordar que el choque entre Cruz Azul y Tigres, correspondiente a la Jornada 6, también sufrió modificación.

El encuentro que estaba previsto para las 19:00 horas ahora se disputará a las 16:30 en el Estadio Cuauhtémoc.

La Liga confirmó el ajuste en un día que solo contempla dos compromisos en el calendario.

Mazatlán, urgido de puntos

Antes de visitar Tijuana, Mazatlán tendrá actividad el 15 de febrero cuando enfrente a Santos Laguna en el TSM Corona a las 17:00 horas.

El compromiso es clave en la parte baja de la tabla. Los sinaloenses marchan en el último lugar sin puntos, mientras que los Guerreros ocupan el sitio 17 con apenas una unidad.

