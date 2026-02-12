Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
xolos_mazatlan_1_am_5bfa348a18
Deportes

Cambia de horario Xolos vs Mazatlán; terminará a la 1:00 AM

La Liga MX autorizó cambiar el horario del Xolos vs Mazatlán de la J7. Se jugará a las 21:00 en Tijuana y finalizará cerca de la 1:00 AM en el centro del país

  • 12
  • Febrero
    2026

El duelo entre Xolos de Tijuana y Mazatlán de la Jornada 7 del Clausura 2026 no solo cambió de horario, también se extenderá hasta la madrugada en el centro del país, ya que el silbatazo final está previsto alrededor de la 1:00 de la mañana del domingo 22 de febrero, tiempo de la Ciudad de México.

Cambio solicitado por Xolos

La Liga MX informó que, a petición del club fronterizo y con el visto bueno de Mazatlán, el encuentro programado originalmente para las 19:00 horas fue reprogramado para las 21:00 horas (tiempo local) del sábado 21 de febrero en el Estadio Caliente.

Debido a las dos horas de diferencia entre Tijuana y la capital del país, el partido comenzará a las 23:00 horas en el centro de México y concluirá ya entrada la madrugada.

“La Liga MX informa: a solicitud del Club local y con anuencia del Club visitante, se autorizó que el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 entre Xolos de Tijuana y Mazatlán cambie de día y hora”, detalló el organismo en redes sociales.

Ajustes también en la Jornada 6

Cabe recordar que el choque entre Cruz Azul y Tigres, correspondiente a la Jornada 6, también sufrió modificación.

El encuentro que estaba previsto para las 19:00 horas ahora se disputará a las 16:30 en el Estadio Cuauhtémoc.

La Liga confirmó el ajuste en un día que solo contempla dos compromisos en el calendario.

Mazatlán, urgido de puntos

Antes de visitar Tijuana, Mazatlán tendrá actividad el 15 de febrero cuando enfrente a Santos Laguna en el TSM Corona a las 17:00 horas.

El compromiso es clave en la parte baja de la tabla. Los sinaloenses marchan en el último lugar sin puntos, mientras que los Guerreros ocupan el sitio 17 con apenas una unidad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
9c62ef8abac3d897033b9ee73cc9ca90a318127ew_bd7641c4e4
Donovan Carrillo finaliza con el lugar 22 en Milano-Cortina 2026
publicidad

Últimas Noticias

HBAX_Ywebg_A_Ae9_Aw_74275375b6
Canadá homenajea a las 8 víctimas de la masacre de Tumbler Ridge
b9f29cdc_3364_4d5c_9149_07c4907d3faa_eca9bcef05
Sigue actividad en lago Ciudad Deportiva pese a muerte de peces
ea9dcdcb_7844_4c07_a8b6_750fe886c071_b46c62d1d6
Avanza favorablemente el programa Amor en Movimiento 2026
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
publicidad
×