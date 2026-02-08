Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_31c7d29391
Deportes

Presentan nueva monoplaza que usará Sergio 'checo' Pérez en 2026

En el diseño destaca el número 11, correspondiente a Checo Pérez, así como los logotipos de los patrocinadores que acompañarán a la escudería

  • 08
  • Febrero
    2026

La escudería Cadillac Formula 1 Team dio un paso clave rumbo a su debut en la máxima categoría del automovilismo al presentar oficialmente el monoplaza que utilizará Sergio “Checo” Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La revelación se realizó el 8 de febrero, durante un espacio publicitario del Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel mundial.

La estrategia permitió que millones de espectadores conocieran por primera vez el diseño del auto con el que Cadillac incursionará en la F1, marcando también el regreso del piloto mexicano a la parrilla tras un año fuera de la categoría.

Cadillac apuesta por una presentación global

El lanzamiento del monoplaza se realizó de manera simultánea en distintos escenarios. Además de su aparición durante la transmisión del Super Bowl, Cadillac activó una exhibición visual en Times Square, Nueva York, donde el diseño del auto fue revelado de forma progresiva ante aficionados y medios.

El monoplaza presenta una decoración en blanco y negro, colores que forman parte de la identidad visual del nuevo equipo estadounidense, en el diseño destaca el número 11, correspondiente a Checo Pérez, así como los logotipos de los patrocinadores que acompañarán a la escudería en su temporada debut.

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac

La presentación confirmó oficialmente que Sergio “Checo” Pérez será uno de los pilotos titulares de Cadillac en 2026, junto al finlandés Valtteri Bottas.

Para el mexicano, este proyecto representa el inicio de su temporada número 15 en la Fórmula 1, ahora como parte de una nueva estructura que busca consolidarse desde su primer año.

Previo a esta revelación, Cadillac ya había mostrado una decoración especial de pretemporada utilizada durante las pruebas realizadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, del 26 al 30 de enero, donde ambos pilotos comenzaron el proceso de adaptación al monoplaza.

Preparación rumbo al debut en 2026

La escudería estadounidense continuará con su programa de desarrollo de cara al arranque del campeonato. El debut oficial de Cadillac en competencia está programado para el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo de 2026, fecha en la que Checo Pérez volverá a competir oficialmente en la Fórmula 1.

Con esta presentación, Cadillac y Checo Pérez inician una nueva etapa dentro del automovilismo internacional, combinando experiencia, expectativa mediática y una apuesta estratégica que busca posicionar al equipo desde su primera temporada en la élite del deporte motor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_37_28ef339cdd
Disney impulsa el Super Bowl 2027 con campaña 'We’re Going'
EH_FOTO_VERTICAL_3_a8cf11a5db
NFL revela logo oficial del Super Bowl LXI en Los Ángeles
EH_UNA_FOTO_28_546b5ccdd6
Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance en Super Bowl
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_puente_eua_canada_99241b8bd9
Trump amenaza con bloquear puente que conectará con Canadá
deportes_seattle_disneyland_3061f2c93b
Kenneth Walker y Sam Darnold celebran el Super Bowl en Disneyland
escena_lady_gaga_super_bowl_50dc1bf72e
Lady Gaga luce diseño latino en el medio tiempo del Super Bowl
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
INFO_7_UNA_FOTO_13_feb9290c19
Artistas que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl
publicidad
×