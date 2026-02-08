Podcast
Nacional

Designan a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa de Tequila

Su experiencia en el servicio público incluye labores en el área de censos y atención directa al público en la Secretaría del Bienestar de 2019 a 2024

  • 08
  • Febrero
    2026

Lorena Marisol Rodríguez asume como nueva alcaldesa de Tequila, Jalisco tras la detención de Diego ‘N’, acusado de encabezar una red de corrupción en el Ayuntamiento local que presuntamente extorsionaba a empresarios y comerciantes. La designación busca garantizar estabilidad y continuidad en la administración municipal.

Primer mensaje de la alcaldesa interina

En su primer pronunciamiento, Lorena Marisol Rodríguez afirmó:

“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar”.

Su declaración subraya el compromiso de mantener el orden y dar seguimiento a las necesidades de la población.

¿Qué pasó con Diego 'N', anterior alcalde de Tequila?

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, informó que desde la madrugada se coordinó con el Secretario de Seguridad, Omar Harfuch, para supervisar la detención de Diego ‘N’ y funcionarios municipales vinculados a presuntas actividades de extorsión.

En conferencia de prensa, el fiscal Salvador González de los Santos detalló que las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco incluyen delitos de extorsión, acoso, violencia política de género y amenazas dirigidas a un colectivo de búsqueda.

Trayectoria de la nueva presidenta municipal

Lorena Marisol Rodríguez, licenciada en Administración de Empresas, fue designada como alcaldesa interina durante la sesión extraordinaria del pleno municipal, convocada a las 21:00 horas.

Rodríguez es regidora de Morena y forma parte de la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

Su experiencia en el servicio público incluye labores en el área de censos y atención directa al público en la Secretaría del Bienestar de 2019 a 2024, lo que le permitió desarrollar conocimiento en la gestión administrativa y atención ciudadana.


