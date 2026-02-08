Podcast
Nuevo León

Nuevo CBTIS llegará a Escobedo con respaldo federal

El edil subrayó la relevancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno Federal para traducir los proyectos en beneficios directos

  • 08
  • Febrero
    2026

El Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, reconoció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para ampliar las oportunidades educativas y de desarrollo dirigidas a las juventudes del municipio.

Durante su gira de trabajo por Nuevo León, la mandataria federal anunció que Escobedo albergará una nueva unidad del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), con el propósito de acercar la educación media superior a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a este nivel académico.

Nuevo CBTIS fortalecerá la educación en Escobedo

Desde la colonia Alianza Real, zona donde se construirá la nueva unidad académica, el edil subrayó la relevancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno Federal para traducir los proyectos en beneficios directos para la población y consolidar el modelo de Crecimiento con Justicia.

“Este es el modelo de trabajo que sí da resultados. Cuando Federación y Municipio suman esfuerzos, se logran avances concretos para Nuevo León y para nuestras familias”, expresó el alcalde.

El anuncio del CBTIS se integra a las acciones que impulsa la 4T Norteña para reforzar el apoyo a las y los jóvenes, a través de becas y mayores alternativas educativas que les permitan continuar sus estudios sin renunciar a sus objetivos personales y profesionales.

UANL ampliará la oferta académica en Villas de San Francisco

Como parte de esta estrategia integral, y en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), también se instalará en Villas de San Francisco una nueva unidad académica que ofrecerá programas de nivel medio superior, superior y posgrado, ampliando la cobertura educativa en el municipio.

Becas y apoyos fortalecen el acceso a la educación

Con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la oferta educativa en Escobedo continúa creciendo y acercándose a quienes más lo necesitan. De manera paralela, el Gobierno Municipal ha fortalecido el programa Becarios de la Transformación, que otorga apoyos semestrales a estudiantes, sustentado en una economía local sólida y políticas públicas enfocadas en la educación.

De esta forma, Escobedo consolida un modelo donde estudiar deja de ser un privilegio lejano, para convertirse en una oportunidad real que permita a cada joven transformar su presente y construir su propio futuro.


