Los Yankees buscarán volver a la Serie Mundial con nuevas piezas

Los New York Yankees son los actuales campeones de la Liga Americana. Tras una espera que se extendió por 15 años, el equipo neoyorquino rompió su sequía de campañas sin alcanzar la Serie Mundial, tras dominar por completo a los otros 14 conjuntos que se le opusieron en el camino a enfrentarse con Los Angeles Dodgers.

El conjunto terminó perdiendo la Serie Mundial y tras eso, se enfocaron en la temporada baja. El equipo disputó la agencia libre de Juan Soto, buscando retenerlo, misión que no pudieron lograr, por lo que colocaron su atención en adquirir los servicios de Max Fried, Cody Bellinger y Paul Goldschmidt, llenando huecos notables en su nómina.

Hasta ese momento, la temporada baja lucía positiva para el conjunto neoyorquino, a pesar de perder a Soto, pero ese positivismo se ha ido diluyendo durante los entrenamientos primaverales, poniendo en duda por completo si la organización podrá retener la corona como monarcas del “Joven Circuito”.

En cuanto a factores externos, el evidente paso atrás que han dado los Yankees se ha sumado con un paso adelante de Boston Red Sox, quienes lucen tener una oportunidad real de ser competitivos en la división Este de la Liga Americana.

En el caso particular de los Baltimore Orioles, no deja de ser cierto que a pesar de perder a Corbin Burnes, siguen siendo uno de los equipos con más talento joven del béisbol de Grandes Ligas y principales rivales del conjunto, hasta este momento, por la supremacía de la división.

Opening Day de este jueves 27 de marzo

Milwaukee Brewers vs New York Yankees - 13:05 horas

Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays - 13:07 horas

Boston Red Sox vs Texas Rangers -14:05 horas

Philadelphia Phillies vs Washington Nationals - 14:05 horas

Cleveland Guardians vs Kansas City Royals - 14:10 horas

New York Mets vs Houston Astros - 14:10 horas

San Francisco Giants vs Cincinnati Reds - 14:10 horas

Atlanta Braves vs San Diego Padres - 14:10 horas

Los Angeles Angels vs Chicago White Sox - 14:10 horas

Pittsburgh Pirates vs Miami Marlins - 14:10 horas

Minnesota Twins vs St. Louis Cardinals - 14:15 horas

Detroit Tigers vs Los Angeles Dodgers - 17:10 horas

Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks - 20:10 horas

Athletics vs Seattle Mariners - 20:10 horas

