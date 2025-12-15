Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T091812_501_e0e2f6c255
Deportes

Oropeza y Gashahun brillan en el Maratón Monterrey 2025

Isabel Oropeza ganó por cuarta vez el Maratón de Monterrey y Abe Gashahun se impuso en la rama varonil en una edición marcada por alto nivel y participación

  • 15
  • Diciembre
    2025

El Maratón Powerade Monterrey 2025 se consolidó nuevamente como uno de los eventos atléticos más importantes de México y Latinoamérica.

Con una organización sólida, un circuito rápido y una notable respuesta del público, la capital de Nuevo León fue escenario de una jornada vibrante que reunió a figuras internacionales y destacados corredores nacionales.

Desde temprana hora, miles de atletas y espectadores se dieron cita en las calles regiomontanas, confirmando el crecimiento sostenido de la prueba, especialmente en la distancia de los 42.195 kilómetros.

Gashahun se impone en la rama varonil

En la competencia masculina, el etíope Abe Gashahun se quedó con el primer lugar tras un cierre electrizante, al registrar un tiempo de 2:09:32.

Su victoria llegó apenas segundos antes que el keniano Evans Mayaka, quien cruzó la meta a solo tres segundos de diferencia.

El podio lo completó otro representante de Kenia, Lameck Too Kibiwot, confirmando el dominio africano en la prueba. Además del triunfo, Gashahun se llevó el bono por mejor tiempo al correr por debajo de las 2 horas y 10 minutos.

El mejor mexicano fue Abraham Daniel Hernández Martell, quien concluyó en el quinto sitio de la clasificación general.

Oropeza domina en casa

En la rama femenil, la mexicana Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez fue la gran protagonista al conquistar su cuarta victoria en el Maratón de Monterrey. La corredora tapatía cruzó la meta con un tiempo de 2:38:00, imponiéndose a las kenianas Caroline Jebiwot Kiptoo y Leah Jebiwot Kigen.

Tras la competencia, Oropeza destacó el apoyo del público y señaló que este triunfo representa un paso importante en su objetivo de representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
Whats_App_Image_2025_12_17_at_8_41_41_PM_2_e2c6efbffd
Aprueba Congreso Presupuesto; no se publicará ante cierre del POE
trafico_avenidas_monterrey_c7e22d7dff
Aprueba congreso que autos eléctricos paguen refrendo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×