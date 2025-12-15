Oropeza y Gashahun brillan en el Maratón Monterrey 2025

El Maratón Powerade Monterrey 2025 se consolidó nuevamente como uno de los eventos atléticos más importantes de México y Latinoamérica.

Con una organización sólida, un circuito rápido y una notable respuesta del público, la capital de Nuevo León fue escenario de una jornada vibrante que reunió a figuras internacionales y destacados corredores nacionales.

Desde temprana hora, miles de atletas y espectadores se dieron cita en las calles regiomontanas, confirmando el crecimiento sostenido de la prueba, especialmente en la distancia de los 42.195 kilómetros.

Gashahun se impone en la rama varonil

En la competencia masculina, el etíope Abe Gashahun se quedó con el primer lugar tras un cierre electrizante, al registrar un tiempo de 2:09:32.

Su victoria llegó apenas segundos antes que el keniano Evans Mayaka, quien cruzó la meta a solo tres segundos de diferencia.

El podio lo completó otro representante de Kenia, Lameck Too Kibiwot, confirmando el dominio africano en la prueba. Además del triunfo, Gashahun se llevó el bono por mejor tiempo al correr por debajo de las 2 horas y 10 minutos.

El mejor mexicano fue Abraham Daniel Hernández Martell, quien concluyó en el quinto sitio de la clasificación general.

Oropeza domina en casa

En la rama femenil, la mexicana Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez fue la gran protagonista al conquistar su cuarta victoria en el Maratón de Monterrey. La corredora tapatía cruzó la meta con un tiempo de 2:38:00, imponiéndose a las kenianas Caroline Jebiwot Kiptoo y Leah Jebiwot Kigen.

Tras la competencia, Oropeza destacó el apoyo del público y señaló que este triunfo representa un paso importante en su objetivo de representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

