Luis Suárez escupe a rival tras final de Leagues Cup

El delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, escupió a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders durante la pelea al término de la final de la League Cup, en donde el equipo de Florida cayó 3-0.

Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal.

El incidente se produjo después de que varios jugadores de ambos equipos protagonizaran una pelea en el centro del campo después de que el central pitara el término del partido.

Entre los involucrados también se vio envuelto el español Sergio Busquets.

Después del partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo durante la rueda de prensa que no había visto el incidente.

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, artículo 48, Suárez podría recibir al menos seis partidos de suspensión en competencias oficiales, además de una multa económica.

No es la primera vez que reacciona mal.

Esta no es la primera vez que "El Pistolero" reacciona de una manera incorrecta durante un partido, pues, en 2013, cuando jugaba para el Liverpool, el uruguayo mordió al defensor Branislav Ivanovic, por lo que fue suspendido durante 10 juegos.

Apenas un año después está el antecedente más recordado de Suárez, cuando en 2014 y en pleno Mundial, mordió al central italiano Giorgio Chiellini, lo cual le costó una sanción de 9 partidos internacionales y 4 meses sin poder disputar un partido con el Barcelona, el cual lo fichó pese a este episodio.

Además, en 2011, también con los de Anfield, Suárez fue suspendido por ocho juegos después de supuestamente haber llamado "negro" a Patrice Evra, cuando en ese entonces militaba en el Manchester United.

