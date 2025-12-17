Podcast
Warner pide rechazar oferta de Paramount y respalda a Netflix

El consejo de Warner Bros. Discovery rechazó la opa de Paramount Skydance por considerarla riesgosa y pidió a accionistas apoyar el acuerdo con Netflix

  17
  Diciembre
    2025

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó por unanimidad la oferta pública de adquisición (opa) presentada por Paramount Skydance, al considerar que no beneficia a sus accionistas ni supera el acuerdo de fusión previamente anunciado con Netflix.

A través de un comunicado y una carta enviada a sus accionistas, Warner Bros. Discovery recomendó formalmente no acudir a la oferta de Paramount, a la que calificó como “inferior, riesgosa y poco convincente”, y reiteró su respaldo al acuerdo alternativo con Netflix.

Valor insuficiente y riesgos elevados

El presidente del consejo, Samuel A. Di Piazza, explicó que tras una “cuidadosa evaluación”, se concluyó que la propuesta de Paramount presenta un valor insuficiente y conlleva “importantes riesgos y costes”.

Añadió que la oferta no atiende preocupaciones que la empresa ha expresado en revisiones previas.

Defensa del acuerdo con Netflix

El consejo sostuvo que la fusión con Netflix representa una opción “más sólida, transparente y segura” para los accionistas, al estar respaldada por una empresa con una capitalización bursátil superior a los 400 mil millones de dólares.

EH UNA FOTO - 2025-12-17T102930.754.jpg

WBD cuestionó la documentación presentada por Paramount, al señalar “lagunas, vacíos legales y limitaciones” que podrían poner en riesgo a la compañía.

También advirtió que la oferta depende de esquemas financieros más complejos y menos claros.

Dos ofertas en disputa

A principios de mes, Warner Bros. Discovery acordó vender la compañía a Netflix por 82 mil 700 millones de dólares, incluida la deuda, con un pago de 27.75 dólares por acción en efectivo y acciones.

Posteriormente, Paramount lanzó una opa hostil por 108 mil millones de dólares, ofreciendo 30 dólares en efectivo por acción.

La pugna entre ambos gigantes ha reavivado el debate sobre la concentración de poder en la industria del streaming y el futuro de los estudios tradicionales, en un mercado dominado por pocos conglomerados.

Reacción del mercado

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Netflix registraron un alza de 1.6 %, mientras que los títulos de Paramount retrocedieron 2 %, reflejando la incertidumbre generada por la disputa.

Aunque la junta directiva pidió rechazar la opa, los accionistas aún pueden decidir aceptar la oferta de Paramount, lo que mantiene abierta una de las batallas corporativas más relevantes del sector del entretenimiento global.




