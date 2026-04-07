Petróleo cotiza en US$109.55 por barril mientras vence ultimátum

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes 2.44%, al cotizar a los $109.55 dólares por barril ante la llegada del ultimátum impuesto por Estados Unidos a Irán ante el conflicto de Medio Oriente.

Bolsas europeas se estabilizan en leves subidas

En el corte 10:00 horas, la bolsa europea se registran:

Fráncfort cae 0.56%

cae 0.56% Londres sube 0.69%

sube 0.69% IBEX 35 cae 0.79%

cae 0.79% París cae 0.24%

cae 0.24% Euro Stoxx50 cae 0.70%

cae 0.70% Milán cae 0.20%

cae 0.20% Madrid cae 0.14%

El principal índice de la Bolsa de Tokio que ha subido 0.55% este lunes; y también lo hace Wall Street, que ha abierto en tono mixto, aunque a esta hora sus tres principales índices cotizaban ya con avances.

Los mercados han arrancado una nueva semana más pendientes de las novedades sobre el conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el oro y la plata registran caídas, que en el caso del metal dorado son del 2.09%, con la onza en $4,661.6 dólares; mientras que la plata cede 5.14 %, hasta los $71.96 dólares.

El euro se deprecia el 0.33%, y se cambia a $1.15 dólares, mientras que el bitcóin desciende un 2.09% hasta los $66,751.9 dólares.

Trump afirma que 'toda una civilización morirá esta noche'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “47 años de extorsión, corrupción y muerte” en Irán llegarán a su fin tras un “cambio total y completo de régimen”, en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump sostuvo que, bajo la dirección de “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría darse “algo revolucionariamente maravilloso” en Irán.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump afirma que 'toda una civilización morirá esta noche'

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