Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
petroleo_cotiza_109_por_barril_54196ce5b4
Finanzas

Petróleo cotiza en US$109.55 por barril mientras vence ultimátum

Los mercados arrancaron la semana más pendientes de las novedades sobre el conflicto en Medio Oriente, a horas de vencerse el ultimátum impuesto por Trump

  • 07
  • Abril
    2026

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes 2.44%, al cotizar a los $109.55 dólares por barril ante la llegada del ultimátum impuesto por Estados Unidos a Irán ante el conflicto de Medio Oriente.

 

Bolsas europeas se estabilizan en leves subidas

En el corte 10:00 horas, la bolsa europea se registran:

  • Fráncfort cae 0.56%
  • Londres sube 0.69%
  • IBEX 35 cae 0.79% 
  • París cae 0.24%
  • Euro Stoxx50 cae 0.70%
  • Milán cae 0.20%
  • Madrid cae 0.14%

El principal índice de la Bolsa de Tokio que ha subido 0.55% este lunes; y también lo hace Wall Street, que ha abierto en tono mixto, aunque a esta hora sus tres principales índices cotizaban ya con avances.

Los mercados han arrancado una nueva semana más pendientes de las novedades sobre el conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el oro y la plata registran caídas, que en el caso del metal dorado son del 2.09%, con la onza en $4,661.6 dólares; mientras que la plata cede 5.14 %, hasta los $71.96 dólares.

El euro se deprecia el 0.33%, y se cambia a $1.15 dólares, mientras que el bitcóin desciende un 2.09% hasta los $66,751.9 dólares.

Trump afirma que 'toda una civilización morirá esta noche'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “47 años de extorsión, corrupción y muerte” en Irán llegarán a su fin tras un “cambio total y completo de régimen”, en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump sostuvo que, bajo la dirección de “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría darse “algo revolucionariamente maravilloso” en Irán.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump afirma que 'toda una civilización morirá esta noche'

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_13_59_PM_c1ac64b693
Trump critica a la OTAN en reunión con Mark Rutte
Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street sube tras sesión de rebote por alto el fuego EUA-Irán
velasco_sre_40e16233c3
Senado avala a Roberto Velasco como nuevo canciller de México
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_04_08_225129_3af12579d1
Abren módulo de afiliación IMSS en zona sur de Tamaulipas
comerciantes_2_b4e860e3d5
Ventas crecen en Mercado Santander por vacaciones de Semana Santa
5216ab04_2c83_465a_ace6_39c4255a2c9a_48e8a72b9c
Torreón recibe la exposición 'La Gran Fuerza de México'
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×