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Isaac del Toro clave en triunfo de Pogacar en San Remo

El mexicano Isaac del Toro, brilló como gregario y fue fundamental para que el esloveno conquistara la Milán-San Remo 2026.

  • 21
  • Marzo
    2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue pieza clave en la victoria de Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026, al desempeñar un papel determinante como gregario en una de las competencias más exigentes del calendario.

Aunque terminó lejos del podio, el joven mexicano trabajó intensamente para sostener a su líder y abrirle camino hacia el triunfo en un cierre dramático.

La carrera estuvo marcada por momentos de tensión, especialmente cuando Pogacar sufrió una caída a unos 30 kilómetros de la meta, poniendo en duda sus aspiraciones.

Sin embargo, el esloveno logró recuperarse y, con el respaldo de su equipo UAE Team Emirates, regresó a la punta para disputar el sprint final.

En los últimos metros, Pogacar superó al británico Thomas Pidcock, mientras que el neerlandés Wout van Aert completó el podio.

Tras la caída de su líder, Del Toro asumió la responsabilidad de mantener al equipo en competencia. El mexicano rompió el pelotón y marcó el ritmo para facilitar el regreso de Pogacar.

ciclismo isaac del toro.JPG

Consciente de su rol, el ciclista se desgastó al máximo sin importar su posición final, demostrando disciplina táctica y compromiso colectivo.

Su actuación fue fundamental para que el equipo cumpliera el objetivo de conquistar uno de los llamados “Monumentos” del ciclismo mundial.

Carrera accidentada

La prueba también dejó otras incidencias, como la caída del corredor Jan Christen, compañero de equipo, y una fuga temprana protagonizada por varios ciclistas que animaron la competencia desde los primeros kilómetros.

Pese a ello, la estrategia del UAE Team Emirates logró imponerse en el tramo decisivo.

ciclismo isaac.JPG

Tras su participación en Milán-San Remo, Del Toro tomará unos días de descanso antes de volver a la actividad en la Itzulia Basque Country 2026, que se disputará del 6 al 11 de abril en el País Vasco, España.

El corredor mexicano continúa consolidándose como una de las promesas más importantes del ciclismo internacional, ahora con un papel clave en triunfos de talla mundial.


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