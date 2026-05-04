Magic despide a Jamahl Mosley tras histórico colapso en playoffs

Los Orlando Magic despidieron este lunes a Jamahl Mosley como entrenador principal, apenas un día después de la dolorosa eliminación del equipo en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este, donde dejaron escapar una ventaja de 3-1 ante los Detroit Pistons.

La franquicia de Florida confirmó la decisión mediante un comunicado del presidente de operaciones, Jeff Weltman, quien agradeció el trabajo del técnico, pero dejó claro que la organización busca una nueva dirección.

“Apreciamos su liderazgo y las valiosas contribuciones que hizo como entrenador principal. Si bien esta fue una decisión difícil, creemos que es hora de una nueva voz y una perspectiva renovada”, señaló Weltman.

Un colapso que marcó el desenlace

Aunque Orlando llegó a los playoffs como octavo sembrado y logró poner contra las cuerdas a los Pistons, primeros del Este, el desenlace fue devastador.

Detroit ganó los últimos tres partidos de la serie, incluyendo un séptimo encuentro contundente por 116-94, consumando una de las remontadas más dolorosas en la historia reciente de los Magic.

El golpe más duro ocurrió en el Juego 6, cuando Orlando desperdició una ventaja de 24 puntos como local y protagonizó un colapso ofensivo histórico, firmando apenas 1 de 28 en tiros de campo durante el cierre.

La eliminación recordó inevitablemente el antecedente de 2003, cuando la franquicia también perdió una serie ante Detroit tras ir arriba 3-1.

Cinco años de avances… pero sin dar el salto

Mosley asumió el cargo en julio de 2021 como parte del proceso de reconstrucción de Orlando, tras su etapa como asistente en Dallas.

Su gestión mostró una evolución gradual:

2021-22: 22-60

2022-23: 34-48

2023-24: 47-35

2024-25: 41-41

2025-26: 45-37

Terminó con marca global de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular.

Bajo su dirección, Orlando alcanzó playoffs en tres campañas consecutivas, algo positivo para una plantilla joven liderada por Paolo Banchero y Franz Wagner, pero el equipo nunca logró superar la primera ronda.

Pese a su capacidad para desarrollar talento joven y fortalecer la identidad defensiva, Mosley fue objeto de críticas crecientes por varios factores:

Inconsistencia ofensiva persistente

Problemas de química interna y rumores de tensión en el vestuario

Falta de evolución táctica para competir con aspiraciones reales

Incapacidad para capitalizar el potencial de una plantilla considerada prometedora

Aunque había firmado una extensión hasta 2028, versiones previas ya apuntaban a que su continuidad estaba seriamente comprometida incluso antes del desastre en postemporada.

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