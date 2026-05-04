Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_04_T091324_607_56b3497221
Deportes

Magic despide a Jamahl Mosley tras histórico colapso en playoffs

Orlando cesó a Jamahl Mosley después de desperdiciar una ventaja de 3-1 ante Detroit en la primera ronda de playoffs, cerrando una era de cinco temporadas

  • 04
  • Mayo
    2026

Los Orlando Magic despidieron este lunes a Jamahl Mosley como entrenador principal, apenas un día después de la dolorosa eliminación del equipo en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este, donde dejaron escapar una ventaja de 3-1 ante los Detroit Pistons.

La franquicia de Florida confirmó la decisión mediante un comunicado del presidente de operaciones, Jeff Weltman, quien agradeció el trabajo del técnico, pero dejó claro que la organización busca una nueva dirección.

“Apreciamos su liderazgo y las valiosas contribuciones que hizo como entrenador principal. Si bien esta fue una decisión difícil, creemos que es hora de una nueva voz y una perspectiva renovada”, señaló Weltman.

Un colapso que marcó el desenlace

Aunque Orlando llegó a los playoffs como octavo sembrado y logró poner contra las cuerdas a los Pistons, primeros del Este, el desenlace fue devastador.

HHe5J-4bYAAvM7s.jfif

Detroit ganó los últimos tres partidos de la serie, incluyendo un séptimo encuentro contundente por 116-94, consumando una de las remontadas más dolorosas en la historia reciente de los Magic.

El golpe más duro ocurrió en el Juego 6, cuando Orlando desperdició una ventaja de 24 puntos como local y protagonizó un colapso ofensivo histórico, firmando apenas 1 de 28 en tiros de campo durante el cierre.

La eliminación recordó inevitablemente el antecedente de 2003, cuando la franquicia también perdió una serie ante Detroit tras ir arriba 3-1.

Cinco años de avances… pero sin dar el salto

Mosley asumió el cargo en julio de 2021 como parte del proceso de reconstrucción de Orlando, tras su etapa como asistente en Dallas.

Su gestión mostró una evolución gradual:

  • 2021-22: 22-60
  • 2022-23: 34-48
  • 2023-24: 47-35
  • 2024-25: 41-41
  • 2025-26: 45-37

Terminó con marca global de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular.

Bajo su dirección, Orlando alcanzó playoffs en tres campañas consecutivas, algo positivo para una plantilla joven liderada por Paolo Banchero y Franz Wagner, pero el equipo nunca logró superar la primera ronda.

AP26124516281476.jpg

Pese a su capacidad para desarrollar talento joven y fortalecer la identidad defensiva, Mosley fue objeto de críticas crecientes por varios factores:

  • Inconsistencia ofensiva persistente
  • Problemas de química interna y rumores de tensión en el vestuario
  • Falta de evolución táctica para competir con aspiraciones reales
  • Incapacidad para capitalizar el potencial de una plantilla considerada prometedora

Aunque había firmado una extensión hasta 2028, versiones previas ya apuntaban a que su continuidad estaba seriamente comprometida incluso antes del desastre en postemporada.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

rusia_eua_iran_3d669d3cf9
Pide Rusia evitar escalada por freno en diálogo entre EUA e Irán
samuel_garcia_abril_el_mes_mas_seguro_en_16_nuevo_leon_72d64b2657
Abril, el mes más seguro en 16 años en Nuevo León: Samuel García
suman_dos_fallecidos_por_accidentes_automovilisticos_24cac56b16
Suman dos fallecidos en accidentes sobre Llera-Mante en 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×