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Mantiene Irán petición de jugar partidos del Mundial en México

Casi un mes después de que se pidió a FIFA el cambio para que los encuentros se pasen de Estados Unidos a México, el país no ha recibido respuesta

  • 07
  • Abril
    2026

Luego de que se anunciara el alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la federación de fútbol de ese país reiteró que mantiene su postura de trasladar sus partidos en la Copa del Mundo.

Casi un mes después de que se pidió a FIFA el cambio para que los encuentros se pasen de Estados Unidos a México, debido a la tensión entre los gobiernos de ambos países, el ministro de Deportes de Irán comentó que, una vez que reciban respuesta, tomarán una decisión sobre participar o no en la justa.

“Nuestra solicitud a la FIFA para que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta. Si se acepta, la participación de Irán en el Mundial estará asegurada. Sin embargo, la FIFA aún no ha respondido”, declaró.

'Todo sigue igual': Infantino

Pese a que no se le tomó como una decisión oficial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó que la organización de la copa se mantiene exactamente como está previsto.

"Los partidos se jugarán donde corresponde, según el sorteo", declaró el mandamás del fútbol, quien asegura que existen condiciones para que todo se realice como está planeado.

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¿Por qué Irán quiere jugar en México?

Como se mencionó antes, la tensión entre Irán y Estados Unidos por la guerra que se desató entre ambos tiene intranquilos a jugadores y staff de la selección, que quiere jugar en México sus encuentros del Mundial.

Algo que podría reforzar esta petición es el cálido trato que recibieron las selecciones que participaron en el Repechaje Mundialista, el cual se celebró en Monterrey y Guadalajara.

Todos los equipos mostraron su agradecimiento al público mexicano que los hizo sentir como en casa. El caso más notorio es el de Irak (otro país con conflicto con EUA), que se dejó arropar por el público regio durante su estancia en la ciudad.

¿Qué partidos tiene Irán en el Mundial?

Los encuentros de la selección de Medio Oriente son frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto; rivales a los que debería enfrentar en Los Ángeles y Seattle.


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