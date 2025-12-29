Novak Djokovic busca romper más récords en 2026

Novak Djokovic afrontará su temporada n.º 23 en el circuito de la ATP en el año 2026. El serbio, ex n.º 1 del mundo y ganador de 24 torneos de Grand Slam, tendrá la chance en esta nueva etapa de romper nuevos récords y superar más marcas que definitivamente lo dejen como el “recordman” del tenis.

Según reveló la ATP, Nole está ante la chance de transformarse en el jugador con más partidos ganados en toda la Era Abierta en el Australian Open, Wimbledon y US Open. En el primero, ostenta 99 victorias contra 102 de Roger Federer. En el segundo, tiene 102 contra 105 de Su Majestad, mientras que en el tercero cuenta con 95, frente a las 98 de Jimmy Connors.

En Roland Garros, aún está muy lejos de llegar a la cifra de Rafael Nadal (101 frente a 112), pero una buena performance en el resto de majors podría transformarlo en el primer tenista de la historia en llegar a las 100 victorias en todos los Grand Slam.

Otro récord que podría batir, si tiene una gran temporada, sería el de mayor cantidad de títulos. Hoy por hoy, Djokovic se encuentra en el tercer puesto, con 101, siendo superado solamente por Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109). Con ocho trofeos más, igualará al histórico estadounidense y se subirá a la cima del Olimpo tenístico definitivamente.

Además, podría desbancar a Federer como el tenista con más temporadas consecutivas en la ATP clasificándose, al menos, a una final en el circuito. Actualmente, Novak y Roger cuentan con 20 y comparten el récord. Sin embargo, con cualquier definición que dispute en 2026, el balcánico desplazará al suizo definitivamente.

Y si continuamos hablando de marcas del suizo, este también cuenta con la de mayor cantidad de clasificaciones a las ATP Finals. Con 18 ambos jugadores, Djokovic podría superar a Su Majestad si logra los puntos necesarios para entrar a la edición 2026, posiblemente la última en la ciudad de Turín.

Por último, en cuanto a los Masters 1000 se refiere, Nole podría transformarse en el jugador con más presencias en la historia de este tipo de torneos, instaurados en la temporada 1990. El líder de esta estadística es Feliciano López, quien tiene 139 participaciones, seguido de Federer, con 138. El serbio se ubica en la tercera posición, con 136, por lo que, disputando solamente cuatro de los nueve eventos que abarca el año, quebraría dicha marca.

