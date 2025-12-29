Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
shape_cover_sport_America_v_Monterrey_Final_Torneo_Apertura_2019_L_664fe8780761dc4027e2dc25920bf572_0837d85ad4
Deportes

Rayados busca repetir salir campeón seis años después

Un día como hoy pero de 2019, Monterrey conquistó su último cetro de Liga MX, tras vencer al América en serie de penaltis en el Estadio Azteca

  • 29
  • Diciembre
    2025

Bien dice la canción ‘Triste recuerdo’ en una de sus estrofas: “El tiempo pasa…”, y esto le queda ad hoc a Rayados, que no deja de acumular años sin conquistar un título en la Primera División del futbol mexicano.

Y es que hoy hace seis años el Monterrey conquistó su último cetro de Liga MX, tras vencer al América en serie de penaltis, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El domingo 29 de diciembre de 2019, La Pandilla perdió 2-1 el juego de vuelta de la serie por el título de la Liguilla del Torneo Apertura 2019 del campeonato mexicano, que inició a las 20:15 horas.

Con ello, el marcador global se colocaba 2-2 y obligaba al alargue; sin embargo, la igualada se mantuvo tras el tiempo extra y se fueron a serie de penaltis, misma que ganaron los albiazules por 4-2.

Este fue el quinto galardón liguero para el Club de Futbol Monterrey Rayados.

Entérate

Así le ha ido a los blanquiazules en los torneos cortos de la Liga MX, tras coronarse en el pasado Torneo Apertura 2019:

Apertura 2020: Eliminado en repechaje.
Clausura 2021: Eliminado en cuartos de final.
Apertura 2021: Eliminado en cuartos de final.
Clausura 2022: Eliminado en repechaje.
Apertura 2022: Eliminado en semifinal.
Clausura 2023: Eliminado en semifinal.
Apertura 2023 Eliminado en cuartos2023: de final.
Clausura 2024 Eliminado en Semifinal
Apertura 2024, subcampeón
Clausura 2025: Eliminado en cuartos de final.
Apertura 2025: Eliminado en semifinal.

No se considera el Torneo Clausura 2020, porque se suspendió tras la Jornada 10 debido al tema de la pandemia por el Covid-19


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_29_at_9_07_32_PM_e82e27329a
Lleva PCNL 'Operativo Carrusel' al Hospital de Zona
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
nl_ayd_mty_581025b50c
AyD Monterrey cerrará sucursales por fin de año
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×