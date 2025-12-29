Rayados busca repetir salir campeón seis años después

Bien dice la canción ‘Triste recuerdo’ en una de sus estrofas: “El tiempo pasa…”, y esto le queda ad hoc a Rayados, que no deja de acumular años sin conquistar un título en la Primera División del futbol mexicano.

Y es que hoy hace seis años el Monterrey conquistó su último cetro de Liga MX, tras vencer al América en serie de penaltis, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El domingo 29 de diciembre de 2019, La Pandilla perdió 2-1 el juego de vuelta de la serie por el título de la Liguilla del Torneo Apertura 2019 del campeonato mexicano, que inició a las 20:15 horas.

Con ello, el marcador global se colocaba 2-2 y obligaba al alargue; sin embargo, la igualada se mantuvo tras el tiempo extra y se fueron a serie de penaltis, misma que ganaron los albiazules por 4-2.

Este fue el quinto galardón liguero para el Club de Futbol Monterrey Rayados.

Entérate

Así le ha ido a los blanquiazules en los torneos cortos de la Liga MX, tras coronarse en el pasado Torneo Apertura 2019:

Apertura 2020: Eliminado en repechaje.

Clausura 2021: Eliminado en cuartos de final.

Apertura 2021: Eliminado en cuartos de final.

Clausura 2022: Eliminado en repechaje.

Apertura 2022: Eliminado en semifinal.

Clausura 2023: Eliminado en semifinal.

Apertura 2023 Eliminado en cuartos2023: de final.

Clausura 2024 Eliminado en Semifinal

Apertura 2024, subcampeón

Clausura 2025: Eliminado en cuartos de final.

Apertura 2025: Eliminado en semifinal.

No se considera el Torneo Clausura 2020, porque se suspendió tras la Jornada 10 debido al tema de la pandemia por el Covid-19

Comentarios