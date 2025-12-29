Podcast
Nuevo León

Santa Catarina dará 15% de descuento en predial 2026

El municipio aplicará descuentos de hasta 15% en enero y 10% en febrero, con módulos, auto predial y horarios ampliados para facilitar el pago

  • 29
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de apoyar la economía familiar, el Gobierno de Santa Catarina anunció el programa “Mi Predial Transforma”, que otorgará un 15% de descuento en enero y 10% en febrero en el pago del impuesto predial correspondiente a 2026.

A partir del jueves 1 de enero, la Torre Administrativa, ubicada en Librado García 211, colonia Villa de las Huertas, abrirá sus puertas desde las 6:30 hasta la 13:00 horas para recibir a los contribuyentes.

Apoyo al bolsillo familiar

Autoridades municipales señalaron que el programa busca hacer más ligera la llamada “cuesta de enero”, ofreciendo alternativas accesibles para cumplir con esta obligación fiscal.

ADRVG.JPG

“Para apoyar el bolsillo de las familias, brindaremos descuentos del 15% durante el mes de enero; los santacatarinenses podrán pagar en los módulos habilitados o desde su vehículo”, se informó.

Horarios ampliados y auto predial

Quienes no puedan acudir el 1 de enero podrán realizar su pago desde el 2 de enero en la Torre Administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. También estará disponible la modalidad de auto predial en la parte trasera del edificio.

WSDRVGWEFV.JPG

Desde el 2 de enero se habilitarán nueve módulos con horario de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, entre ellos:

  • Casa de la Cultura “Profr. Efraín Díaz de la Garza”, en la colonia La Fama
  • Valle Poniente, en Alfonso Reyes No. 700
  • CEDEDO Fama II, en Tepozteca No. 503
  • Centro de Desarrollo Humano (Biblioteca), en Av. Perimetral Norte

Más opciones para el pago

AFRVGDE4W.JPG

Además, los ciudadanos podrán cubrir el predial en Mesa de Hacienda, DIF López Mateos, Gimnasio Santa Catarina 2000, así como en los HEB La Fama y La Puerta, ampliando así las opciones para facilitar el cumplimiento de este trámite.


