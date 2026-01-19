Podcast
Marruecos impugnará final de la Copa África ante Senegal

Marruecos anunció que acudirá a la CAF y a FIFA tras la polémica final ante Senegal, marcada por un penalti, la salida del rival y escenas caóticas en el campo

  • 19
  • Enero
    2026

La Real Federación Marroquí de Fútbol informó que emprenderá acciones legales por lo ocurrido en la final de la Copa África de Naciones disputada en Rabat, en la que Senegal se impuso 1-0 en tiempo extra.

Polémica por penalti y abandono del campo

El encuentro estuvo marcado por la decisión del VAR de conceder un penalti a Marruecos en los últimos instantes del tiempo reglamentario, tras una falta sobre Brahim Díaz.

En protesta, los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante aproximadamente 14 minutos.

A su regreso, el delantero marroquí falló el cobro, y posteriormente Senegal consiguió el gol del triunfo en la prórroga.

Queja formal de la federación marroquí

En un comunicado, la federación sostuvo que la sanción fue correcta según expertos arbitrales y que la retirada del equipo rival afectó el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores.

"La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y ‍la FIFA para que se pronuncien sobre la ‍salida del campo de la selección nacional senegalesa durante la final contra la selección ⁠nacional marroquí, así como sobre los acontecimientos que rodearon esta decisión, tras la concesión por parte del árbitro de un penalti que todos los expertos consideraron correcto", señala un comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la Confederación Africana de Fútbol condenaron las escenas registradas dentro y fuera del campo y anunciaron la apertura de un procedimiento disciplinario contra Senegal.

"También hemos presenciado ​escenas inaceptables en el campo y en las gradas: condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos 'hinchas', así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses", declaró Infantino.


