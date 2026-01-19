Podcast
Infantino critica caos en final de la Copa Africana

El presidente de la FIFA, calificó como 'inaceptable' el comportamiento de la selección de Senegal durante la final de la Copa Africana de Naciones

  • 19
  • Enero
    2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó como “inaceptable” el comportamiento de la selección de Senegal durante la final de la Copa Africana de Naciones, disputada ante la anfitriona Marruecos.

El dirigente reaccionó luego de que el equipo africano abandonara momentáneamente el terreno de juego para protestar decisiones arbitrales en los minutos finales del tiempo reglamentario.

Condena desde la FIFA

“Las escenas desagradables presenciadas deben ser condenadas y nunca repetidas”, escribió Infantino en su cuenta de Instagram, tras asistir al encuentro en Rabat.

Asimismo, solicitó que los órganos disciplinarios de la Confederación Africana de Futbol (CAF) tomen las medidas correspondientes.

En un comunicado posterior, la CAF también consideró los hechos como inaceptables y anunció que revisará todas las grabaciones para remitir el caso a las instancias competentes.

Actuación del técnico senegalés

El entrenador Pape Thiaw podría enfrentar sanciones severas por ordenar a sus jugadores retirarse del campo cuando Marruecos recibió un penal en el tiempo de descuento, lo que provocó una interrupción cercana a los 15 minutos.

No se ha determinado si un eventual castigo afectaría también su participación en la próxima Copa Mundial.

Senegal protestó la anulación de un gol en el tiempo añadido y, minutos después, el penal marcado a favor de Marruecos tras una revisión de video por una falta sobre Brahim Díaz.

La decisión desató la furia del equipo senegalés y de parte de su afición, que incluso se enfrentó con la policía.

Tras la reanudación, Díaz falló el penal con un débil intento de Panenka que fue detenido por Édouard Mendy.

El partido se extendió a tiempo extra y Senegal conquistó el título con un gol de Pape Gueye.

Llamado al respeto

Infantino insistió en que “los equipos deben competir dentro de las Reglas del Juego”, y subrayó la responsabilidad de jugadores y entrenadores de dar ejemplo a los aficionados.

Por su parte, el técnico de Marruecos, Walid Regragui, calificó los hechos como una imagen “vergonzosa” para el futbol africano.


