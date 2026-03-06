Ya hay datos sobre el fraude TACTIV: Fiscal de NL

El fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía de Nuevo León ya cuenta con datos relevantes dentro de la investigación relacionada con el caso de TACTIV, por lo que actualmente se encuentran a la espera de poder judicializar la carpeta.

El funcionario explicó que el proceso continúa avanzando y que la autoridad se mantiene en la etapa previa a presentar el expediente ante un juez.

"Estamos ya pendientes de judicializar la carpeta, se tiene datos. Más que nada es la prevención lo que debe asegurarse la ciudadanía, el cerciorarse primeramente de la validez de esas redes", dijo el fiscal.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Nuevo León, se ha detectado que algunos sitios fraudulentos utilizan el nombre de empresas financieras reconocidas, como TACTIV, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México.

Detectan suplantación de instituciones financieras

Las investigaciones han revelado que estas plataformas falsas se hacen pasar por instituciones financieras legítimas, como casas de bolsa, con el objetivo de atraer a personas interesadas en inversiones que prometen altos rendimientos.

Aunque hasta el momento no se ha precisado cuántas carpetas de investigación se han abierto en torno al caso TACTIV, las autoridades consideran que podrían existir más situaciones similares relacionadas con otras supuestas firmas financieras.

Incluso se mencionó un incidente registrado fuera del estado, en el que una persona denunciante acudió al sitio donde supuestamente se desarrollaba un proyecto inmobiliario y descubrió que no existía.

"Hay otro caso que creo era un desarrollo en Sonora, de aquel lado y la persona fue a ver y se verificó que no había nada", explicó Flores Saldívar.

Fiscalía pide verificar promociones de inversión

Ante este tipo de esquemas fraudulentos, el fiscal reiteró el llamado a la ciudadanía para que verifique la autenticidad de los sitios web y las promociones financieras antes de realizar cualquier inversión.

"Primero el llamado a la ciudadanía de que se cerciore sobre la autenticidad de las promociones que hacen", agregó.

