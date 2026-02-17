Revelan costos de boletos para repechaje mundialista en Monterrey

La Federación Boliviana de Fútbol, en conjunto con la FIFA, confirmó que los boletos para el repechaje internacional tendrán un precio inicial de $200 pesos, una medida que busca garantizar un estadio lleno y un ambiente favorable para el equipo sudamericano.

Los partidos se disputarán en el Estadio de los Rayados de Monterrey, recinto que será sede de una serie decisiva que otorgará uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial de 2026.

Precios accesibles para asegurar el apoyo

El primer encuentro está programado para el 26 de marzo, donde la Selección de Bolivia enfrentará a Surinam con entradas desde $200 pesos.

En caso de avanzar, el segundo compromiso será el 31 de marzo ante Irak, con boletos a partir de $300 pesos.

La dirigencia boliviana explicó que el objetivo es permitir que la comunidad boliviana residente en Monterrey y los aficionados que viajen desde su país puedan asistir sin que el costo sea una barrera.

Una oportunidad histórica para Bolivia

Bolivia busca volver a una Copa del Mundo después de más de 30 años de ausencia. El repechaje representa su última oportunidad de entrar a la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, el ganador de esta eliminatoria se integrará al Grupo I, donde ya esperan la Selección de Francia, la Selección de Senegal y la Selección de Noruega.

