Revelan costos de boletos para repechaje mundialista en Monterrey
El repechaje rumbo al Mundial 2026 en Monterrey tendrá boletos desde 200 pesos. La Federación Boliviana y FIFA buscan un lleno en el Estadio de Rayados
- 17
-
Febrero
2026
La Federación Boliviana de Fútbol, en conjunto con la FIFA, confirmó que los boletos para el repechaje internacional tendrán un precio inicial de $200 pesos, una medida que busca garantizar un estadio lleno y un ambiente favorable para el equipo sudamericano.
Los partidos se disputarán en el Estadio de los Rayados de Monterrey, recinto que será sede de una serie decisiva que otorgará uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial de 2026.
Precios accesibles para asegurar el apoyo
El primer encuentro está programado para el 26 de marzo, donde la Selección de Bolivia enfrentará a Surinam con entradas desde $200 pesos.
En caso de avanzar, el segundo compromiso será el 31 de marzo ante Irak, con boletos a partir de $300 pesos.
La dirigencia boliviana explicó que el objetivo es permitir que la comunidad boliviana residente en Monterrey y los aficionados que viajen desde su país puedan asistir sin que el costo sea una barrera.
🏟️🇧🇴 ¡EL REPECHAJE AL ALCANCE DE TODOS!— Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) February 12, 2026
La FBF, junto a FIFA, anuncia precios accesibles para los partidos del repechaje en Monterrey.
🎟️
🆚 Surinam (26/03) desde $us 11,63
📅 31/03 desde $us 17,44
Venta exclusiva por la plataforma oficial de FIFA. pic.twitter.com/ibovL7IccV
Una oportunidad histórica para Bolivia
Bolivia busca volver a una Copa del Mundo después de más de 30 años de ausencia. El repechaje representa su última oportunidad de entrar a la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Por otra parte, el ganador de esta eliminatoria se integrará al Grupo I, donde ya esperan la Selección de Francia, la Selección de Senegal y la Selección de Noruega.
