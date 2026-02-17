Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Image_Transformer_bc3bae1476
Deportes

Regresa Carlos Alonso a Fuerza Regia Femenil para la temporada

El español Carlos Alonso regresará al banquillo de Fuerza Regia Femenil para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBP)

  • 17
  • Febrero
    2026

El español Carlos Alonso regresará al banquillo de Fuerza Regia Femenil para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBP).

El entrenador malagueño iniciará su tercera etapa consecutiva al frente del conjunto regiomontano, luego de haber conquistado el campeonato en su primer año con la quinteta y alcanzar la final de Zona en la campaña 2025.

Experiencia y títulos respaldan su continuidad

Alonso cuenta con amplia experiencia en el baloncesto mexicano. Formó parte del cuerpo técnico de las Abejas de León varonil, equipo con el que fue campeón en 2022. Además, integró el staff campeón de Fuerza Regia varonil como asistente el año pasado.

En su trayectoria internacional también dirigió al La Salle-LF en España y al programa Link Academy/Link Hoops en Estados Unidos.

La directiva regiomontana destacó su conocimiento del entorno competitivo y su liderazgo como factores clave para mantenerlo al frente del proyecto femenil rumbo a la nueva campaña.

Temporada 2026 será corta

La temporada 2026 de la LNBP Femenil constará de 16 partidos de campaña regular, ocho como local y ocho como visitante. La Asamblea de la Liga determinó acortar el calendario para evitar empalmes con la Copa Mundial FIFA 2026, lo que también permitirá reducir costos logísticos de transporte y hospedaje.

Fuerza Regia Femenil debutará el 14 y 15 de marzo como local ante las Freseras de Irapuato. La temporada regular concluirá precisamente en Irapuato, con la serie del 2 y 3 de mayo.

Calendario Fuerza Regia Femenil 2026

  • 14 y 15 de marzo – Freseras de Irapuato
  • 19 y 20 de marzo – Panteras Femenil
  • 26 y 27 de marzo – Santas del Potosí
  • 4 y 5 de abril – Correcaminos Cd. Victoria
  • 9 y 10 de abril – Abejas de León
  • 18 y 19 de abril – El Calor de Cancún
  • 22 y 23 de abril – Adelitas de Chihuahua
  • 2 y 3 de mayo – Freseras de Irapuato

Con un plantel que buscará mantenerse como protagonista en la liga, Fuerza Regia Femenil apostará nuevamente por la experiencia y el conocimiento de Carlos Alonso para aspirar al título en una campaña que promete ser intensa pese a su calendario reducido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20260217_06_nl_rumbo_mundial_03_d593422611
Municipios de NL refuerzan estrategia turística para el Mundial
9782080497260_large_0d8889205f
Gisèle Pelicot publica memorias tras caso de abuso sexual
emanuel_sueno_policia_tamaulipas_4a394d1f19
Emmanuel cumple sueño de ser policía en su tercer aniversario
publicidad

Últimas Noticias

iran_rusia_navales_df0d1b959b
Irán y Rusia realizarán maniobras navales en Omán
INFO_7_UNA_FOTO_56_bf5ece9974
Taylor Swift hace historia al encabezar la IFP por sexta vez
sistema_anticiclonico_nuevo_leon_13fdc1ad32
Reiteran recomendaciones ante sistema anticiclónico en NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
publicidad
×