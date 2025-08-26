Cerrar X
Nuevo León

Invita Guadalupe a ‘runners’ a carreras nocturnas de 3 y 5K

La cita será a las 20:00 horas en el Jardín Cerveza con inscripciones abiertas en Cedereg y en línea por $200, con descuento para adultos mayores

  • 26
  • Agosto
    2025

Con una experiencia diferente, el municipio de Guadalupe invitó a los "runners" de la urbe regia a participar en la carrera nocturna 3 y 5 K este próximo sábado 30 de agosto.

La carrera iniciará a las 20:00 horas y los participantes saldrán del Jardín Cerveza y recorrerán calles del centro de la ciudad, así lo destacó Severo Meza, Secretario de Deporte de Guadalupe.

“Vamos a tener el 30 de agosto nuestra carrera nocturna que va a ser 3 y 5 K y se llevará a cabo a las ocho de la noche, estaremos saliendo del Jardín Cerveza y tendremos algunas sorpresas durante el recibimiento y el recorrido, creo que a la gente que lo va a correr le va a gustar”, declaró Meza.

De acuerdo con el secretario de deporte, la inscripción para esta carrera se lleva a cabo en las instalaciones del Gimnasio Cedereg, ubicado en la avenida Serafín Peña y Pablo Livas en un horario de 10:00 a 17:00 horas, además de la página www.trotime.com con una cuota de recaudación de 200 pesos por participante y en el caso de adultos mayores de 150 pesos.


