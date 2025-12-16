Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25350811774424_1422ef6f90
Deportes

El Barcelona vence 2-0 al Guadalajara y avanza en la Copa del Rey

Christensen al 76 y Rashford al 90 le dieron el pase a los azulgranas en un juego sin muchos de los titulares y previo a su visita al Villarreal por la fecha 18

  • 16
  • Diciembre
    2025

Este martes el Barcelona avanzó de ronda en la Copa del Rey al vencer al Club Deportivo Guadalajara con goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford en un partido marcado por problemas en una de las tribunas del estadio.

El inicio del partido se demoró media hora porque las autoridades locales inicialmente no permitieron el acceso de los aficionados a la tribuna recién construida en el estadio Pedro Escartín en la ciudad de Guadalajara, cerca de Madrid.

Hubo largas filas fuera del estadio hasta que la policía finalmente permitió la entrada de los aficionados. La capacidad del estadio aumentó de casi 6,000 persoans a aproximadamente 8,000 con la nueva tribuna.

Ya durante el encuentro, el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick tuvo el control desde el inicio, pero sufrió para generar oportunidades de gol contra su oponente de menor categoría.

Fue hasta la segunda parte, cuando Christensen "abrió la lata" al 76 con un cabezazo gracias a un centro de Frenkie De Jong. El cabezazo del danés tocó a un defensor, lo que terminó con el desvío del balón antes de entrar en la red.

Los anfitriones tuvieron algunas oportunidades para igualar, pero no pudieron capitalizar, y fue Rashford quien selló la victoria en un contragolpe en el minuto 90.

Para este juego, Flick descansó a algunos de los titulares habituales del equipo antes de su visita al tercer lugar general de LaLiga, el Villarreal, por la Jornada 18.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
psg_campeon_copa_intercontinental_8686af5241
PSG, campeón de la Copa Intercontinental 2025 en penales
Whats_App_Image_2025_12_17_at_1_57_21_AM_1_a4a9eb846f
Presupuesto de Nuevo León queda a modo del PRIAN
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×