El Barcelona vence 2-0 al Guadalajara y avanza en la Copa del Rey

Este martes el Barcelona avanzó de ronda en la Copa del Rey al vencer al Club Deportivo Guadalajara con goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford en un partido marcado por problemas en una de las tribunas del estadio.

El inicio del partido se demoró media hora porque las autoridades locales inicialmente no permitieron el acceso de los aficionados a la tribuna recién construida en el estadio Pedro Escartín en la ciudad de Guadalajara, cerca de Madrid.

Hubo largas filas fuera del estadio hasta que la policía finalmente permitió la entrada de los aficionados. La capacidad del estadio aumentó de casi 6,000 persoans a aproximadamente 8,000 con la nueva tribuna.

Ya durante el encuentro, el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick tuvo el control desde el inicio, pero sufrió para generar oportunidades de gol contra su oponente de menor categoría.

Fue hasta la segunda parte, cuando Christensen "abrió la lata" al 76 con un cabezazo gracias a un centro de Frenkie De Jong. El cabezazo del danés tocó a un defensor, lo que terminó con el desvío del balón antes de entrar en la red.

Los anfitriones tuvieron algunas oportunidades para igualar, pero no pudieron capitalizar, y fue Rashford quien selló la victoria en un contragolpe en el minuto 90.

Para este juego, Flick descansó a algunos de los titulares habituales del equipo antes de su visita al tercer lugar general de LaLiga, el Villarreal, por la Jornada 18.

Comentarios