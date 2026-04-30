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Deportes

Confirma FIFA que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

  • 30
  • Abril
    2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este jueves que la selección de Irán participará en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, poniendo fin a semanas de incertidumbre derivadas del conflicto geopolítico en la región.

Durante su intervención en el congreso anual del organismo, celebrado en Vancouver, el dirigente fue tajante al abordar el tema.

“Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente”, afirmó.

Infantino defendió el papel del futbol como una herramienta de integración global, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos.

“La FIFA une al mundo… hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos, ¿qué va a pasar?”, expresó.

El dirigente subrayó que el Mundial representa una oportunidad única para fomentar la convivencia entre naciones, incluso en escenarios de tensión política.

Ausencia iraní en el congreso

A pesar de la confirmación, la federación iraní fue la única de las 211 asociaciones miembro que no estuvo presente en el congreso.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, confirmó la ausencia durante el pase de lista.

Según reportes, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, tuvo que regresar a su país tras incidentes con autoridades migratorias en el aeropuerto de Toronto.

Clasificación y calendario de Irán

Irán aseguró su boleto al Mundial tras liderar el Grupo A en la fase clasificatoria de la Confederación Asiática.

El combinado asiático quedó ubicado en el Grupo G, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Sus partidos están programados en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle.

Cabe señalar que la presencia de Irán en el torneo estuvo en duda debido a la escalada bélica iniciada en febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El propio Mehdi Taj había expresado incertidumbre semanas atrás:

“No podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza”, declaró tras los bombardeos.

Incluso, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, llegó a señalar que no existían condiciones para participar.

Postura de Estados Unidos

En medio del conflicto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no habría impedimentos para la participación del equipo iraní.

“El equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo”, indicó tras una conversación con Infantino.

FIFA descarta cambios en el torneo

Durante las semanas de incertidumbre, surgieron dudas sobre visados, seguridad y logística para la selección iraní en territorio estadounidense.

Sin embargo, la FIFA mantuvo su postura de que todas las selecciones clasificadas deben participar, descartando escenarios como cambios de sede o sustituciones.


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