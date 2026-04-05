Mexicana líder en el primer título nacional femenil de UCLA

En un día que quedará marcado en los libros del deporte nacional, Gabriela Jáquez se convirtió en la primera jugadora mexicana en coronarse campeona de la NCAA División I de basquetbol femenil.

Su equipo, los UCLA Bruins, superó 79-51 a Carolina del Sur, logrando el primer título nacional de la universidad en la era moderna del torneo.

¡Campeona! 🏆🏀



Con una extraordinaria actuación de Gabriela Jaquez🇲🇽 (21 puntos y 10 rebotes), las Bruins de UCLA se consagran como las campeonas de la NCAA DI. Vencieron 79-51 a South Carolina.



Es la primera vez que UCLA se levanta con el campeonato de la máxima división del… pic.twitter.com/Tedq570DS7 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 5, 2026

Un ascenso histórico

Este domingo 5 de abril de 2026, Jáquez disputó la Gran Final del torneo tras guiar a UCLA a la victoria en semifinales contra las Texas Longhorns, con un marcador de 51–44 en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

La mexicana fue decisiva con 10 puntos, rebotes y defensas clave, demostrando por qué se ha convertido en una de las jugadoras más confiables del circuito colegial estadounidense.

Con esta clasificación, UCLA accedió por primera vez a una final nacional, rompiendo una sequía que se remontaba a finales de los años setenta, y puso a Gabriela Jáquez en el centro de la historia del basquetbol universitario.

Liderazgo en la duela

En el partido por el campeonato, Jáquez brilló con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, siendo la máxima anotadora del encuentro y la pieza clave que permitió a UCLA imponerse sobre Carolina del Sur por un amplio margen.

Su rendimiento no solo fue crucial en el marcador, sino que la consagró como símbolo de orgullo para la comunidad latina en Estados Unidos y México.

“Todavía nos queda un partido por ganar. Para esto vinimos todos aquí”, declaró Jáquez tras la semifinal, mostrando la mentalidad ganadora que ha acompañado a los Bruins durante toda la temporada. Actualmente, promedia 13.3 puntos, 5.4 rebotes y 2 asistencias por partido.

Un legado familiar con raíces mexicanas

Gabriela proviene de una familia con una profunda tradición deportiva. Su hermano, Jaime Jáquez Jr., es figura del Miami Heat en la NBA.

La pasión por el baloncesto se remonta a su abuelo Ezequiel Jáquez, hijo de migrantes mexicanos, y a su madre Ángela, quien brilló como jugadora universitaria y fue Jugadora del Año de su conferencia.

Esta herencia deportiva ha forjado a Gabriela como una atleta completa y decidida, con identidad y orgullo mexicano.

En entrevista, Gabriela señaló: “Mi mamá fue una gran jugadora de baloncesto; de hecho, recibió una invitación para la primera temporada de la WNBA. Nunca la he visto jugar, pero me dicen que juego como ella. Me da risa, pero valoro mucho su apoyo”.

UCLA cerró la temporada 2025-26 con un récord de 36-1 y un invicto de 18-0 en la Conferencia Big Ten, extendiendo su racha de victorias a 30 partidos consecutivos. Gabriela Jáquez fue una pieza constante en cada partido, incluyendo la semifinal frente a Texas, donde estuvo 37 minutos en cancha aportando 10 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias.

La consagración de Gabriela Jáquez no solo representa un hito personal, sino un referente para las futuras generaciones de basquetbolistas mexicanas.

Su participación en la final y el título logrado con UCLA proyectan el nombre de México al máximo nivel del basquetbol universitario estadounidense, consolidando un legado que trasciende fronteras.

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