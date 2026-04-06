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Tamaulipas

Conductor causa destrozos en pleno centro de Tampico

Piden a usuarios de redes sociales que en caso de identificar al sujeto lo hagan público para que pague lo destrozado y asuma su responsabilidad.

  • 06
  • Abril
    2026

Furioso con otro conductor porque aparentemente no le permitió ingresar a su carril, un sujeto le cerró el paso y causó destrozos en su automóvil.

Sucedió en el centro histórico de Tampico, en las calles Héroes del Cañonero y Aduana que rodean a la Plaza de la Libertad.

En la escena que fue captada por varios ciudadanos que pasaban durante el momento del altercado se observa como el conductor de un automóvil jetta color blanco le cierra el paso a otra unidad compacta de color oscuro.

Al ver que los ocupantes de esa unidad no respondían a los insultos ni descendían del coche, el sujeto se subió al cofre de esa unidad brincando en varias ocasiones y logrando abollarlo.

No conforme con ello el sujeto con un utensilio en mano que presumen se trataba de un picahielo u otro tipo de punzocortante daño una llanta delantera y cuando se disponía para atacar una puerta no lo logró debido a que el otro conductor escapó del lugar.

Piden a usuarios de redes sociales que en caso de identificar al sujeto lo hagan público para que pague lo destrozado y asuma su responsabilidad.


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