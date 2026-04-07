NL se posiciona como socio estratégico de Nissan en innovación

Con el objetivo de fortalecer la relación institucional y detonar nuevas oportunidades de colaboración, el gobernador Samuel García Sepúlveda sostuvo un encuentro con el director ejecutivo de Nissan Motor Co., Ltd., Iván Espinosa, una de las automotrices más influyentes a nivel global.

La reunión permitió poner sobre la mesa el potencial de Nuevo León como plataforma clave para el desarrollo industrial avanzado, particularmente en un momento en que la industria automotriz atraviesa una transformación impulsada por la electrificación, la digitalización y la movilidad inteligente, áreas en las que Nissan ha consolidado liderazgo internacional.

Fundada en 1933, la compañía japonesa cuenta con presencia en más de 160 países y forma parte de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Su enfoque en innovación tecnológica la ha posicionado como un actor central en la evolución del sector a nivel mundial.

México juega un papel estratégico dentro de su operación global. Con más de seis décadas de presencia, Nissan mantiene complejos productivos en Aguascalientes y Morelos, con una capacidad conjunta superior a 800,000 vehículos anuales y una producción acumulada que rebasa los 16 millones de unidades. La inversión de la empresa en el país supera los $13,000 millones de dólares, consolidando su papel como uno de los principales motores de la industria automotriz nacional.

En este contexto, Nuevo León, aun sin contar con plantas de ensamblaje de la compañía, se posiciona como un eslabón relevante dentro de su cadena de suministro, al concentrar más de 35 proveedores vinculados a la armadora. Su ecosistema industrial, con más de 300 empresas del sector, junto con su infraestructura logística y ubicación estratégica, lo proyectan como un socio natural para fortalecer la presencia de Nissan en Norteamérica.

El encuentro permitió identificar rutas de colaboración en segmentos de alto valor como la electromovilidad, el desarrollo de proveedores estratégicos y la innovación industrial, alineadas con las tendencias globales del sector.

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