Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HF_8_G2m_Wo_A_Axs_Fi_6412279ec5
Deportes

Mexicano conquista el oro en Mundial Juvenil de Taekwondo

El mexicano Guillermo Cortés hizo historia al proclamarse campeón mundial juvenil en la categoría -59 kg del Campeonato Mundial Juvenil

  • 15
  • Abril
    2026

El mexicano Guillermo Cortés hizo historia al proclamarse campeón mundial juvenil en la categoría -59 kg del Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026, tras vencer con autoridad al surcoreano Ji Woong Ha por 2-0 en la final.

Con este resultado, el jalisciense, conocido como “Kato”, se convierte en triple campeón mundial, luego de sus títulos previos en cadete, consolidándose como una de las mayores promesas del taekwondo mexicano.

Dominio total en el tatami

Cortés mostró un desempeño impecable a lo largo del torneo, superando cada ronda con claridad. En su debut venció al esloveno Jakob Kastelic por 2-0 con amplia ventaja, y posteriormente derrotó al representante de Costa Rica, Gabriel Rodríguez, también por 2-0 en octavos de final.

Su camino continuó con victorias en cuartos y semifinales, donde aseguró medalla, hasta llegar a la final, en la que confirmó su dominio con una actuación sólida frente al competidor coreano.

Un tricampeón mundial

El título en Uzbekistán se suma a su destacada trayectoria internacional:

  • Oro en Sofía 2022 (categoría cadete)
  • Oro en Sarajevo 2025 (bicampeón cadete)
  • Oro en Tashkent 2026 (categoría juvenil)

Este logro lo posiciona como uno de los atletas juveniles más exitosos del país en su disciplina.

Originario de Jalisco, Cortés ha destacado desde temprana edad, iniciando su camino en competencias internacionales desde los 12 años. Su estilo agresivo y preciso, así como el trabajo conjunto con su equipo y entrenadores, han sido clave en su desarrollo.

El campeonato, que reunió a 59 competidores en su categoría, confirma el alto nivel del mexicano, quien no solo subió a lo más alto del podio, sino que lo hizo con autoridad en cada combate.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_16_at_1_42_24_AM_69e2979c0e
El ‘Clásico de la UANL’… ¡Es para los osos de FIME!
Whats_App_Image_2026_04_16_at_1_40_25_AM_9f829be1e3
Borregos ganan su encuentro… ¡Desde la banca!
Whats_App_Image_2026_04_15_at_11_01_30_PM_1add7fbcec
Sufre pero avanza; Tigres pierde ante Seattle, pero está en semis
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1136_b0fad734ff
Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
coahuila_ine_7d4537b318
INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×