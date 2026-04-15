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Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid, a los 96

El defensor uruguayo ganó cuatro Copas de Europa, seis Ligas y una Intercontinental con el conjunto blanco, donde disputó 337 partidos

  • 15
  • Abril
    2026

José Emilio Santamaría, histórico defensor del Real Madrid, falleció a los 96 años, dejando un legado imborrable en una de las etapas más gloriosas del club blanco.

La noticia fue confirmada por la institución merengue, que expresó sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad futbolística. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

Pieza clave en la era dorada del Real Madrid

Nacido el 31 de julio de 1929 en Montevideo, Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football, iniciando una etapa que lo consolidaría como uno de los grandes defensores de su tiempo.

Durante nueve temporadas con el conjunto blanco, disputó 337 partidos y conquistó un palmarés envidiable: cuatro Copas de Europa (1958, 1959, 1960 y 1966), una Copa Intercontinental, seis títulos de Liga y una Copa de España.

Fue parte fundamental de aquel equipo que sentó las bases del dominio europeo del club, compartiendo vestidor con figuras como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Paco Gento y Raymond Kopa.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó la figura del exdefensor como uno de los grandes símbolos de la institución.

“Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club”, señaló en un comunicado oficial.

Añadió que el uruguayo “formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y aficionados al fútbol en el mundo”, subrayando su papel en la construcción del mito del club.

Trayectoria internacional y como entrenador

Santamaría también tuvo una destacada carrera internacional. Fue convocado en 25 ocasiones con la Selección de Uruguay y en 16 con la de España, disputando los Mundiales de 1954 con la celeste y de 1962 con el combinado español.

Tras su retiro en 1966, inició su camino como entrenador, primero en las categorías inferiores del Real Madrid, posteriormente dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos de 1968 y 1980, además de comandar al combinado nacional en el Mundial de 1982.

A nivel de clubes, dejó una huella importante en el RCD Espanyol, al que dirigió durante siete temporadas y con el que se convirtió en el técnico con más partidos oficiales en la historia de la institución.


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