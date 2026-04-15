¿Quién es Alysa Liu y por qué destaca en los 100 más influyentes?

La joven patinadora artística Alysa Liu fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026 de la revista TIME, consolidando su lugar no solo como figura deportiva, sino como referente cultural a nivel global.

Con apenas 20 años, Liu se convirtió en la persona más joven de esta edición del listado, impulsada principalmente por su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, donde conquistó la medalla de oro en la prueba individual femenina.

El reconocimiento de TIME

El perfil de Liu en la lista TIME100 fue escrito por el comediante Bowen Yang, integrante de Saturday Night Live, quien destacó no solo su talento sobre el hielo, sino su capacidad para inspirar a otros.

Yang subrayó su “energía eléctrica”, su carisma, incluyendo su distintivo estilo personal, y la forma en que logra que sus triunfos se sientan significativos para una audiencia global.

De niña prodigio a campeona mundial

Nacida el 8 de agosto de 2005 en Clovis, California, Liu mostró desde muy pequeña un talento excepcional. Inspirada por la legendaria patinadora Michelle Kwan, comenzó a patinar a los cinco años y rápidamente destacó por su audacia técnica.

A los 12 años hizo historia al ejecutar un triple axel en competencia internacional, y a los 13 se convirtió en la campeona nacional femenina más joven en la historia de Estados Unidos.

En 2019 también rompió barreras al ser la primera estadounidense en aterrizar un cuádruple Lutz en competencia y la primera en combinar un salto cuádruple con un triple axel en un mismo programa.

Presión, retiro y una pausa necesaria

Sin embargo, el ascenso meteórico vino acompañado de una fuerte presión. Tras competir en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 Winter Olympics, donde obtuvo el sexto lugar, Liu sorprendió al anunciar su retiro en 2022 con tan solo 16 años.

En ese momento, la atleta explicó que necesitaba recuperar su bienestar personal, tras años de exigencia física y mental. En entrevistas posteriores, describió su infancia como “anormal”, marcada por entrenamientos intensivos y una sensación constante de obligación.

Durante su retiro, se enfocó en su vida personal, estudios universitarios y en redescubrir el patinaje desde el disfrute, lejos de la presión competitiva.

En 2024, Liu decidió volver al deporte, pero bajo sus propios términos. Ese regreso redefinió su carrera.

En 2025 se coronó campeona mundial, logrando el primer título para Estados Unidos en casi dos décadas. Un año después, en Milano Cortina 2026, alcanzó la cima con dos medallas de oro. Una en la competencia por equipos y otra en la prueba individual.

alysa liu’s stateside routine being so good that people couldn’t scroll past it without watching the whole thing for weeks https://t.co/nZsc1CrJBO pic.twitter.com/lpFsphXVRL — ruby¹ (@ALYSAL1U) April 11, 2026

Su retorno fue celebrado no solo por los resultados, sino por la madurez, libertad y autenticidad con la que volvió a competir.

El triunfo de Liu no solo marcó un hito personal, sino también para Estados Unidos. Con su victoria, se convirtió en la primera patinadora estadounidense en ganar el oro olímpico individual desde 2002, y en la primera en subir al podio en esta disciplina en dos décadas.

Su actuación en la final incluyó una combinación técnica sin precedentes en el escenario olímpico femenino, con saltos de alta dificultad como el triple axel y el cuádruple Lutz, consolidando una rutina que combinó precisión, potencia y expresión artística.

Más allá del hielo: influencia cultural

Además de sus logros deportivos, Liu ha ganado notoriedad por su estilo único, su presencia en redes sociales y su apertura sobre temas como la salud mental.

Su imagen, desde su característico cabello con mechones teñidos hasta su participación en el diseño de vestuarios, ha reforzado una identidad basada en la autoexpresión.

Asimismo, ha hablado abiertamente sobre la importancia de la terapia y el equilibrio emocional, convirtiéndose en una voz relevante para nuevas generaciones de atletas.

Con un palmarés que incluye campeonatos nacionales, un título mundial y el oro olímpico, Alysa Liu ya es considerada una de las figuras más importantes del patinaje artístico femenino de su generación.

Su historia, marcada por la precocidad, la pausa y la reconstrucción, trasciende lo deportivo: es un ejemplo de resiliencia, autenticidad y evolución personal en la élite del deporte mundial.

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