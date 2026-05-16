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Internacional

Conductor atropella a 12 peatones en Módena; hay varios heridos

Un automóvil a gran velocidad embistió a una docena de personas en el centro de Módena, Italia, dejando al menos siete lesionados de gravedad

  • 16
  • Mayo
    2026

Momentos de pánico se vivieron este sábado en el centro de Módena, al norte de Italia, cuando un conductor que circulaba a alta velocidad arrolló a múltiples peatones en la zona de Largo Porta Bologna, dejando al menos 12 personas heridas.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo recorrió varias calles del centro histórico antes de impactar a numerosos transeúntes y finalmente estrellarse contra el escaparate de una tienda.

Entre los lesionados, al menos siete se encuentran en estado grave, mientras que dos de ellos presentan heridas extremadamente severas.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, informó que una mujer permanece en estado crítico tras ser atropellada, con lesiones devastadoras en ambas piernas, convirtiéndose en uno de los casos más delicados.

El conductor intentó apuñalar a un ciudadano tras bajar del vehículo

Según medios locales, después del choque el agresor descendió del automóvil e intentó apuñalar a una persona que trató de detenerlo.

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La intervención de ciudadanos y la rápida llegada de la policía permitieron finalmente su captura.

El presunto responsable fue identificado como un ciudadano italiano de 31 años, nacido en Seriate, provincia de Bérgamo, residente en Módena y con familia de origen marroquí.

Hasta el momento, las autoridades investigan la naturaleza exacta del incidente para determinar si se trató de un acto criminal intencional, un episodio de violencia aislada o incluso un posible atentado.

Alcalde expresa consternación

El alcalde Massimo Mezzetti calificó el hecho como una tragedia de extrema gravedad y aseguró que será fundamental esclarecer sus motivaciones.

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“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave”, declaró tras acudir al lugar.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta una investigación para reconstruir la secuencia de los hechos, revisar antecedentes del conductor y determinar si existieron motivaciones terroristas o de otro tipo.


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