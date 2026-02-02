Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T093802_221_59bbd24eb8
Deportes

México arranca con doble tropiezo en la Serie del Caribe 2026

Charros y Tomateros cayeron 5-4 ante República Dominicana y Puerto Rico en la jornada inaugural de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara

  • 02
  • Febrero
    2026

Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y representantes como México Rojo, iniciaron su participación en la Serie del Caribe 2026 con una derrota de 5-4 ante República Dominicana, en el segundo duelo de la jornada inaugural disputada en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

El conjunto local tomó ventaja en la primera entrada con un rodado productor de Mateo Gil, pero los Leones del Escogido reaccionaron en la tercera con un doble con bases llenas de Junior Lake, que produjo tres carreras para darle la vuelta al marcador.

AQEDVW.JPG

Dominicana impone condiciones

La novena dominicana amplió la ventaja en la quinta entrada con un sencillo remolcador de Erik González y un rodado productor de Cristhian Adames, colocando el marcador 5-1.

Aunque los Charros respondieron con un doble productor de dos carreras de Mateo Gil y un sencillo de Willie Calhoun en la séptima, el relevo caribeño logró contener la reacción.

El bullpen dominicano fue determinante. Jefry Yan lanzó una octava entrada en blanco y Jimmy Cordero cerró el noveno episodio sin permitir daño para asegurar el triunfo y el salvamento.

México Verde también cae

En el primer juego del día, los Tomateros de Culiacán, que participan como México Verde, también sufrieron una derrota 5-4, esta vez ante Puerto Rico, en un duelo definido de manera dramática en la novena entrada.

Puerto Rico remonta en el último suspiro

Con dos corredores en posición de anotar, Rubén Castro conectó un sencillo productor de dos carreras que selló la victoria de los Cangrejeros de Santurce. Castro impulsó tres carreras en el encuentro y se convirtió en la figura del partido.

AP26033072579303.jpg

Tras la renuncia del campeón venezolano por el retiro de la sede a Caracas, México participa con dos equipos en el torneo: Charros de Jalisco (México Rojo) y Tomateros de Culiacán (México Verde). Panamá, equipo invitado, descansó en la jornada inaugural y debutará este lunes frente a los Charros.

La Serie del Caribe 2026 continúa este lunes con la expectativa de que los representativos mexicanos busquen su primera victoria ante su afición en Guadalajara.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26035095299604_8316f5c0c1
Tigres se 'congela' y empata con el Forge en su debut en la Conca
AP_26035012231320_892309df50
Sam Darnold: de suplente con 49ers a jugar el Super Bowl
AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
publicidad

Últimas Noticias

Save_Clip_App_627201462_18555906772055524_4146160969910517585_n_353aa5a76b
Crean con IA un afterparty de los ganadores de los Grammys
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_bc7a9958be
Allanan oficinas de 'X', de Elon Musk, en París
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×