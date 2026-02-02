México arranca con doble tropiezo en la Serie del Caribe 2026

Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y representantes como México Rojo, iniciaron su participación en la Serie del Caribe 2026 con una derrota de 5-4 ante República Dominicana, en el segundo duelo de la jornada inaugural disputada en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

El conjunto local tomó ventaja en la primera entrada con un rodado productor de Mateo Gil, pero los Leones del Escogido reaccionaron en la tercera con un doble con bases llenas de Junior Lake, que produjo tres carreras para darle la vuelta al marcador.

Dominicana impone condiciones

La novena dominicana amplió la ventaja en la quinta entrada con un sencillo remolcador de Erik González y un rodado productor de Cristhian Adames, colocando el marcador 5-1.

Aunque los Charros respondieron con un doble productor de dos carreras de Mateo Gil y un sencillo de Willie Calhoun en la séptima, el relevo caribeño logró contener la reacción.

El bullpen dominicano fue determinante. Jefry Yan lanzó una octava entrada en blanco y Jimmy Cordero cerró el noveno episodio sin permitir daño para asegurar el triunfo y el salvamento.

México Verde también cae

En el primer juego del día, los Tomateros de Culiacán, que participan como México Verde, también sufrieron una derrota 5-4, esta vez ante Puerto Rico, en un duelo definido de manera dramática en la novena entrada.

Puerto Rico remonta en el último suspiro

Con dos corredores en posición de anotar, Rubén Castro conectó un sencillo productor de dos carreras que selló la victoria de los Cangrejeros de Santurce. Castro impulsó tres carreras en el encuentro y se convirtió en la figura del partido.

Tras la renuncia del campeón venezolano por el retiro de la sede a Caracas, México participa con dos equipos en el torneo: Charros de Jalisco (México Rojo) y Tomateros de Culiacán (México Verde). Panamá, equipo invitado, descansó en la jornada inaugural y debutará este lunes frente a los Charros.

La Serie del Caribe 2026 continúa este lunes con la expectativa de que los representativos mexicanos busquen su primera victoria ante su afición en Guadalajara.

