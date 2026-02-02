Estadio Bernabéu recibirá otro partido de NFL en 2026

España recibirá de nueva cuenta un juego de temporada regular de la NFL durante este 2026, con sede en el casa del Real Madrid.

De acuerdo con el acuerdo plurianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, será el estadio Santiago Bernabéu la sede de nueva cuenta de este disputado partido.

En la firma se contó con la presencia del director de la NFL en España, Rafa De los Santos, el Ayuntamiento, el Gobierno regional y el Real Madrid a través de su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

De acuerdo con De los Santos, este acuerdo busca celebrar partidos de temporada en Australia, Brasil y Alemania.

“El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual, señaló De los Santos.

España prevé retorno económico favorable para capital

Por su parte, el alcalde de Madrid afirmó que el regreso de la NFL al viejo continente es "una buena noticia", debido a la derrama económica y foco mediático que pueden recibir como capital de España. Mientras que el director de los merengues calificó como "un honor y privilegio" el realizar este magno evento deportivo.

"Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el mundo", resaltó el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

¿Cuáles equipos podrían presentarse en el Bernabéu?

Aunque hasta el momento, son 62 los partidos diputados fuera de Estados Unidos en ciudades como:

Londres

Berlín

Múnich

Francfort

Madrid

Dublin

Sao Paulo

Ciudad de México

Toronto

Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins son los tres equipos de la NFL que cuentan con derechos de márketing en España, por lo que podrían protagonizar este encuentro.

